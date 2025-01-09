مشروبات "ساحرة" لعلاج التهاب الحلق

عندما تصاب بالتهاب الحلق، فإنك عادة ما تبحث عن الحلول المنزلية، والتي تساعدك في التخلص من الألم والاحتقان، كذا قد تتسبب نزلات البرد في التهاب الحلق، وتكون المشروبات هي الخيار الأول الذي تلجأ إليه، ولهذا السبب نقدم إليك أفضل مشروبات لعلاج التهاب الحلق، و التي تتمتع غالبيتها بمفعولات ساحره بالإضافة إلى أهم المشروبات قد تتسبب في زيادة الالتهاب حتى تتجنبها.



1- البابونج المغلي

يعتبر البابونج المغلي واحد من أفضل المشروبات التي تساعد في علاج التهاب الحلق بسبب تأثيره المضاد للالتهابات، بالإضافة إلى قدرته على مقاومة البكتيريا، كما أنه يعمل على تخفيف ألم الحلق.

يمكنك عمل كوب من مغلي البابونج عن طريق إضافة كيس من أكياس البابونج الجاهز إلى كوب من الماء المغلي أو يمكنك إضافة بعض الأزهار إلى الماء وشرب هذا الشاي للشعور بالراحة.

2- الشاي الأخضر

يمكنك استخدام الشاي الأخضر لتخفيف ألم الحلق وتحسين جهاز المناعة لديك، حيث أن هذا الشاي يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، وكذلك مضادات الالتهاب، مما يعني أنه قادر على منحك بعض الراحة.

3- النعناع المغلي

من المعروف أن النعناع هو أحد البوليفينولات القوية، والذي يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تخفيف الالتهاب، كما يعمل على تهدئة آلام الحلق. يمكنك عمل مغلي من النعناع عن طريق استخدام الأوراق الطازجة أو الجافة، ووضعها في كوب الماء من المغلي لمدة لا تقل عن 3 دقائق ثم تناول الكوب، أو يمكنك استخدام أحد أكياس النعناع الجاف والجاهز لتحضير هذا المشروب.

4- الكركم المغلي

يمكنك استخدام الكركم الطازج ووضعه في ماء مغلي وتركه لعدة دقائق ثم تناول هذا المشروب بعد تصفيته، أو يمكنك استخدام الكركم المجفف أو جذوره المجففة، وذلك حتى تخفف من ألم الحلق، حيث أن هذا الشاي يساعد في تخفيف العدوى وتخفيف الالتهابات.

5- الزنجبيل المغلي

يمكنك استخدام الزنجبيل المطحون أو الطازج لعمل مشروب دافئ، حيث يساعد مشروب الزنجبيل في مقاومة الالتهابات وتخفيف التورم الناتج عن التهابات الحلق.

6- نبات المارشيميلو (الختمية) المغلي

كذالك يمكنك شراء مستخلص بذور هذا النبات لتخفيف آلام الحلق، لأنه يساعد في تخفيف التهيج بسبب مضادات الأكسدة وقدرته على مقاومة العدوى، ولكن احرص على شراء نوع عالي الجودة منه، لأن الأنواع غير الجيدة قد تسبب ضرراً.

7- الفراسيون المغلي

لأن هذا الشاي له خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وتم استخدامه في الكثير من الدول لعلاج الالتهابات، لذا يمكنك استخدام هذا الشاي عن طريق وضع الأكياس الخاصة به داخل الماء المغلي.