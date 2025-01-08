"بلوغر" مصرية تستغل مريضة زهايمر لتؤدي دور والدتها

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، صانعة محتوى، استغلت سيدة مصابة بمرض "الزهايمر" لتؤدي دور والدتها في محتوى بثته عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف جمع الأموال.

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغاً بوقوع مشادة بين صانعة المحتوى وأحد جيرانها، لقيامها بتصوير مقاطع فيديو تظهر خلالها رفقة والدته المُسنة، حيث تطلب الدعم من المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليها، بحسب بيان وزارة الداخلية المصرية.



وسيطرت حالة من الغضب، على ابن السيدة المُسنة، وتوجه لصانعة المحتوى وعنفها على ما قامت به، وحدثت مشادة بينهما، استدعت تدخل الشرطة، التي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكبة الواقعة.

وأكدت التحقيقات أن صانعة المحتوى تستغل السيدة لتحقيق أرباح مادية وزيادة عدد المتابعين. وتم ضبطها، حيث أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.