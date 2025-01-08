أطعمة لتخفيف الإمساك

كشف الدكتور كاران راجان، جراح الجهاز الهضمي المقيم في لندن، عن مجموعة من الأطعمة التي ثبت علميا فعاليتها في تحسين صحة الأمعاء وتخفيف الإمساك.

وفي مقطع نشره على "تيك توك"، أكد راجان أن فاكهة الكيوي هي من بين أكثر الأطعمة فعالية في تحسين حركة الأمعاء. فالكيوي غني بالألياف القابلة للذوبان التي تعمل على جذب الماء وتكوين هلام في الأمعاء، ما يجعل البراز أكثر ليونة ويزيد من تواتر حركات الأمعاء.

كما أوضح أن تناول الكيوي يمكن أن يوفر تأثيرات الملينات نفسها، ولكن بدون الآثار الجانبية المرتبطة باستخدامها.

وبالإضافة إلى الكيوي، أشار راجان إلى عدة أطعمة أخرى غنية بالألياف القابلة للذوبان التي تساهم في تحسين صحة الأمعاء، ومنها: التين والأفوكادو وبذور الكتان والتفاح.

وأضاف أن تناول هذه الأطعمة يساعد على تخفيف الإمساك وتحفيز حركة الأمعاء بشكل طبيعي.

كما ذكر راجان أن القهوة تساهم أيضا في تحسين حركة الأمعاء.

وأظهرت الدراسات أن القهوة مرتبطة بتقليل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني وتليف الكبد، حيث تحتوي على الألياف القابلة للذوبان والبوليفينول، التي تعمل كمضادات حيوية لتغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء. كما أن القهوة قد تساعد في تعزيز حركة الأمعاء، ما يجعلها مفيدة في الحد من الإمساك.

وأوضح راجان أن القهوة الفورية والقهوة منزوعة الكافيين توفر الفوائد نفسها.

ويوصي الخبير بتناول المكسرات، مثل اللوز والجوز والفستق، التي تقدم مجموعة متنوعة من الألياف الحيوية المعززة للتنوع الميكروبي في الأمعاء. وأشار إلى أن الدراسات توضح أن تناول المكسرات بانتظام (حوالي 20 إلى 30 غراما يوميا) يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، ربما من خلال تقليل الالتهاب وتحسين التنوع البكتيري في الأمعاء.

وقال راجان إن الزبادي يمكن أن تساعد في تعزيز "الحمل الميكروبي الجيد" في الأمعاء، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، بالإضافة إلى تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي، بما في ذلك الإمساك.

وفي فيديو آخر، كشف راجان عن تقنية تنفس مبتكرة تساعد في تخفيف الإمساك. فقد أوضح أن التظاهر بنفخ الفقاعات أو إصدار أصوات طويلة (مثل "مو") يمكن أن يحفز العصب المبهم، الذي يساهم في عملية الهضم. وقال إن هذه التقنيات تنشط الانقباضات الشبيهة بالموجة في الأمعاء، ما يساعد في تسهيل حركة البراز عبر القولون.