«الشارقة للأدب الإفريقي» يستضيف 37 مبدعاً إماراتياً وإفريقياً

يجمع مهرجان الشارقة الأول للأدب الإفريقي نخبة من أعلام الفكر والثقافة، من بينهم وولي سوينكا، وعبدالرزاق قرنح، الحائزان جائزة نوبل للآداب، حيث يستضيف 37 مبدعاً إماراتياً وإفريقياً من أدباء وكتّاب وروائيين، منهم 30 أديباً إفريقياً من 10 دول؛ إذ يشكل المهرجان الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في المدينة الجامعية بالشارقة خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري، منصة للاحتفاء بالتراث الإبداعي الإفريقي، وتعزيز التبادل الثقافي بين إفريقيا والعالم العربي، عبر حوارات تفاعلية تسلط الضوء على عمق الأدب الإفريقي وتنوعه، حيث يستضيف نخبة من أبرز المبدعين والكتّاب وأصحاب التجارب البارزة في الثقافة الإفريقية المعاصرة.

ويشهد مهرجان الشارقة الأول للأدب الإفريقي مشاركة مجموعة من الأدباء والكتّاب الإماراتيين الذين يمثلون النهضة الأدبية في دولة الإمارات، وهم الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتورة مريم الهاشمي، المتخصصة في النقد الأدبي، والكاتبة صالحة عبيد. وكل من الشاعرة والكاتبة شيخة المطيري، والدكتور علي العبدان، والشاعر الإعلامي محمد الحبسي، والكاتبة إيمان اليوسف.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في المهرجان، المحامية النيجيرية إيفيوما إسيري، التي أسست مكتبات «ZODML» لتوفير المعرفة للجميع، وتشيكا أونيغوي، الروائية النيجيرية التي تُرجمت أعمالها إلى لغات عدة.