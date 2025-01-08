الجائزة العالمية للرواية العربية 2025 تُعلن قائمتها الطويلة

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة في دورتها لعام 2025، حيث تتضمن القائمة 16 رواية، ورُشحت للجائزة في هذه الدورة 124 رواية، وجرى اختيار القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الأكاديمية المصرية منى بيكر، وعضوية كل من الأكاديمي والباحث اللبناني بلال الأرفه لي، والمترجم الفنلندي سامبسا بلتونن، والأكاديمي والناقد المغربي سعيد بنكراد، والناقدة والأكاديمية الإماراتية مريم الهاشمي.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة ترشيح كتّاب إلى القائمة الطويلة وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة سابقاً، وهم تيسير خلف (القائمة الطويلة في 2017)، وسوسن جميل حسن (القائمة الطويلة في 2023)، ورشيد الضعيف (القائمة الطويلة في 2012 و2024)، وأزهر جرجيس (القائمة الطويلة في 2020 والقائمة القصيرة في 2023).

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم، أحمد فال الدين، أحمد الملواني، أيمن رجب طاهر، إنعام بيوض، إيمان حميدان، جان دوست، حسن كمال، حنين الصايغ، سومر شحادة، عقيل الموسوي، محمد سمير ندا، ونادية النجار.

وتأخذنا روايات القائمة الطويلة لهذا العام إلى عوالم وأزمنة مختلفة، من شوارع بيروت المكتظة في ليلة انفجار المرفأ، إلى البحرين في الثمانينات من القرن الماضي، وإلى مدينة وهران الجزائرية خلال العشرية السوداء، وتصور بعض الروايات واقعاً ملتوياً حيث يتحول الموتى في مقبرة بغدادية إلى فراشات، أو مدينة ديستوبية يُنَوَّم سكانُها اصطناعياً ليستكشفوا عالمَي الواقع والأحلام، وتقدم الروايات سِيَراً متخيّلة لشخصيات تاريخية، منها الإمام أبوحامد الغزالي، وبيير آميدي جوبير مترجم نابليون بونابرت، وتعود بالقارئ إلى فترات متباينة من التاريخ العربي للكشف عن جوانب مخفية من الحياة اليومية في سورية قبل ثورة 2011، ومأساوية المرحلة الموريسكية في الأندلس، وتستكشف الروايات الضغوط المجتمعية والعائلية وتخضعها للاستجواب، حيث تتابع قصص أجيال على خلفية الاضطرابات السياسية الكبرى.

يُذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وسيعلن، يوم الخميس 24 أبريل المقبل، عن الرواية الفائزة بالجائزة.