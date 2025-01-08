رحلة تستكشف أسرار الجهاز الهضمي عند الإنسان

في تجربة علمية غير مسبوقة، قام بها فريق من العلماء من جامعة كوبنهاغن في الدنمارك، تم إطلاق رحلة باستخدام كبسولة داخل الجهاز الهضمي لمجموعة من المتطوعين، بهدف استخلاص النتائج بشأن تأثير اختلاف التركيبة الداخلية للقناة الهضمية على آلية الهضم وامتصاص الغذاء والاستفادة من المغذيات في جسم الإنسان، وكذلك معرفة أسباب اختلاف الاستجابة تجاه الأصناف الغذائية من شخص إلى آخر، حتى يتسنى التوصل إلى حلول طبية لكثير من مشكلات الجهاز الهضمي وكذلك تقديم مجموعة من التوصيات لتحسين آلية الهضم بشكل عام.

وفي إطار التجربة العلمية، ابتلع 50 متطوعاً كبسولة بحجم عقلة الإصبع أثناء تناول وجبة الإفطار، وأوضح الباحثون أن الكبسولة كانت بطول 26 ملليمتراً وعرض 13 ملليمتراً، وكانت وجبة الإفطار القياسية تتكوّن من قطعة خبز مع المربى والزبدة، وبيضة مسلوقة، ومقدار من الزبادي، وبضع حبات من المكسرات وثمار التوت وكوب من الماء، وسافرت الكبسولة عبر المعدة مروراً بالأمعاء الدقيقة، ومنها إلى الأمعاء الغليظة، وخرجت بعد فترة تراوح بين 12 و72 ساعة حسب كل شخص، وتم خلال الرحلة جمع بيانات عن الحرارة والضغط ومستويات الحموضة داخل القناة الهضمية، وكان أول ما لاحظه الباحثون الاختلافات الكبيرة في بيئة الجهاز الهضمي من شخص لآخر، وكذلك تباين سرعة تحرك الكبسولة داخل القناة الهضمية، حسب كل متطوع.

وقال علماء شاركوا في البحث: «لقد كنا نفترض دائماً أننا جميعاً نهضم ونمتص الغذاء بالطريقة نفسها إلى حدّ كبير، لكن الرحلة الأخيرة عبر الأمعاء أثبتت أن كل إنسان كائن فريد من نوعه في ما يتعلق بعملية الهضم، وأن الجهاز الهضمي يتفاعل بشكل مختلف حيال الأغذية نفسها من شخص لآخر».