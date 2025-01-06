ماهي الآثار الجانبية للقهوة السوداء؟

تُعد القهوة السوداء من المشروبات الشائعة التي تتميز بنكهتها القوية واحتوائها على الحد الأدنى من السعرات الحرارية، إضافةً إلى قدرتها على تعزيز النشاط والتركيز.

وعلى الرغم من فوائدها المتعددة، بما في ذلك تحسين التمثيل الغذائي ومحتواها الغني بمضادات الأكسدة، إلا أن تناولها بكثرة قد يتسبب في آثار جانبية سلبية.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك آثار القهوة السوداء على الجسم:

الجهاز الهضمي

نظرًا لطبيعتها الحمضية، يمكن للقهوة السوداء أن تُسبب تهيجًا لبطانة المعدة، ما يؤدي إلى مشكلات مثل حرقة المعدة أو ارتجاع الحمض عند تناولها على معدة فارغة.



دورة النوم

الكافيين الموجود في القهوة قد يسبب اضطرابات في ، خاصة إذا تم استهلاكها في ساعات متأخرة من اليوم، ما يؤدي إلى الأرق أو صعوبة الاستغراق في النوم.

القلق والتوتر

الجرعات العالية من الكافيين تُحفز الجهاز العصبي، ما قد يزيد من مشاعر القلق أو يؤدي إلى نوبات هلع لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق.

صحة العظام

الإفراط في تناول القهوة السوداء قد يؤثر سلبًا على امتصاص الكالسيوم في الجسم، ما يزيد من خطر انخفاض كثافة العظام والإصابة بهشاشة العظام مع مرور الوقت، خاصة لدى النساء بعد سن اليأس.

معدل ضربات القلب

الكافيين يمكن أن يُحفز الجهاز العصبي المركزي، ما قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب أو حدوث خفقان، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب.

الجفاف

القهوة السوداء قد تؤدي إلى الجفاف عند تناولها بكميات كبيرة، لذا يُفضل شرب كميات كافية من الماء لتعويض فقد السوائل.