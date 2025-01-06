مؤثر صيني يثير انتقادات بتعليمه المتابعين كيفية إزالة بقع الدم وتذويب العظام

أثار مؤثر في الصين يعلم الناس كيفية تنظيف بقع الدم وبقايا العظام مخاوف بشأن الآثار المرتبطة بالجريمة لعمله.

وينحدر الرجل، الذي يستخدم الاسم المستعار هوا، من مقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين ويقول أنه باحث كبير في معهد للتكنولوجيا الحيوية. ويشارك الرجل دروسًا تعليمية حول تنظيف المنزل على منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة في البر الرئيسي الصيني، حيث اجتذب أكثر من 350 ألف متابع.

وفي أحد مقاطع الفيديو، يوضح هوا كيفية تنظيف بقع الدم من أرضية الحمام، فيقوم بسكب بيروكسيد الهيدروجين ومنظف المرحاض على بقع الدم، ويفرك المنطقة ويزيل البقع بنجاح، قبل أن يقول للمشاهدين: "الإنترنت ليس مكانًا خارجًا عن القانون".

وفي مقطع فيديو آخر، يوضح هوا كيف يمكن وضع معجون الأسنان على بقع الدم على البنطلون، والتي يمكن شطفها بالماء. كما يستخدم كاشف اللومينول والضوء فوق البنفسجي للكشف عن أي آثار متبقية من الدم. وقد حصل هذا الفيديو وحده على 120 ألف مشاهدة.

وتكشف المصادر عبر الإنترنت أن مادة اللومينول تستخدم على نطاق واسع في الطب الشرعي للكشف عن آثار الدماء القديمة أو الممسوح منها. كما يوضح هوا كيفية إذابة عظام المطبخ عن طريق نقعها في منظف الصرف الصحي والماء الساخن.وفي غضون 30 دقيقة، تتحلل العظام إلى سائل أحمر.

ويقول هوا: "يحتوي منظف الصرف الصحي على هيدروكسيد، وهي قاعدة قوية تتفاعل مع الكالسيوم في العظام، مما يتسبب في التحلل".

كما يوضح كيفية استخراج بصمات الأصابع من شاشة الهاتف باستخدام بودرة التلك في مقطع فيديو حصد 28 ألف إعجاب.

وفي حين يدعي أن نصائحه مخصصة لمعالجة المشاكل المنزلية، فإنه يبيع أيضًا منظف الصرف الصحي المستخدم في مقاطع الفيديو الخاصة به مقابل 34 يوانًا (5 دولارات أمريكية) لكل زجاجة، مع بيع أكثر من 300 زجاجة عبر الإنترنت.

وقد أثارت مقاطع فيديو هوا اهتمامًا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين. وقال أحد المراقبين عبر الإنترنت: "إزالة بقع الدم وإذابة العظام. "يبدو أن هذا دليل على "الجريمة المثالية". ماذا لو بدأ المجرمون في استخدام هذه التقنيات؟"

وقال آخر: "يبدو أن استخدام مثل هذه البرامج التعليمية لبيع منتجات التنظيف يحرض على الجريمة. يجب أن يكون هوا قلقًا بشأن مخالفة القانون".

ورد معهد أبحاث هوا على الانتقادات عبر الإنترنت، قائلاً إنه معهد داخلي للشركات يركز في المقام الأول على الترويج العلمي بدلاً من بيع المنتجات. وأوضح المتحدث باسمه أن مقاطع الفيديو، بما في ذلك تلك الخاصة ببقع الدم والعظام، مصممة لتكون محتوى جذابًا.

وقال المتحدث باسمه: "لن نعلم الناس أبدًا ارتكاب الجرائم. هدفنا هو تثقيف الناس حول المبادئ الكيميائية وممارسات التنظيف الآمنة".

من جهته قال محامٍ لوكالة Xinwen Fang الإعلامية في البر الرئيسي إن مقاطع الفيديو لا تنتهك القانون لأنها لا تعلم "بشكل مباشر" الأساليب الإجرامية.

ومع ذلك، أضاف المحامي: "إذا نصح هوا مستخدمي الإنترنت بارتكاب جرائم، مثل التخلص من الجثث، فقد يصبح ذلك جريمة".

وفي الصين، يمكن أن يؤدي تعليم الأساليب الإجرامية إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.