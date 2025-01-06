40 ألف عرض ترفيهي في «القرية العالمية»

بأجواء غامرة بالفرح، وتَعِد بالسعادة والترفيه، تواصل القرية العالمية - أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة - استقبال ضيوف موسمها الـ29، حيث يتوافد زوار متحمسون قاصدين وجهة السعادة للاستمتاع بثقافة وفنون من أكثر من 90 دولة وحضارة متنوعة عبر 30 جناحاً، فضلاً عن الاستمتاع بتجارب التسوق في أكثر من 3500 محل ومنفذ، وأكثر من 40 ألف عرض ترفيهي، وما يفوق 200 جولة ألعاب ومغامرة، تم إعدادها بعناية لإثراء تجارب ضيوف القرية العالمية في هذا الموسم.