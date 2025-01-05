زائر فضائي غير متوقع يفاجىء قرية في كينيا

استقبلت قرية موكوكو في كينيا يوم الأربعاء الماضي، زائرًا غير متوقع من الفضاء. ففي حوالي الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي، سقطت حلقة معدنية كبيرة تزن حوالي500 كيلو غرام وقطرها مترين ونصف المتر في القرية، وفقًا لوكالة الفضاء الكينية، دون أن تتسبب بأذى.

وأخبر الرائد ألويس وير، ضابط بوكالة الفضاء الكينية، قناة Citizen TV، وهي محطة إخبارية كينية، أن الجسم الشبيه بالحلقة "ربما يكون من مرحلة فصل الصاروخ". ومع ذلك، من غير الواضح لمن قد تنتمي الحلقة الصاروخية. وقال المسؤولون إنهم جمعوا قطعًا من موقع الاصطدام لمزيد من التحليل لتحديد أصولها.

وقال وير إنه بمجرد تحديد المالك، ستستخدم وكالة الفضاء "الآليات القانونية القائمة بموجب القانون الدولي" لمحاسبة الشخص أو المنظمة.

وعادةً ما يتم تصميم الحطام الفضائي إما للاحتراق في الغلاف الجوي للأرض قبل الوصول إلى الأرض أو الهبوط في مناطق غير مأهولة بالسكان، مثل المحيط. ولكن هذا لا يحدث دائمًا.

فعلى سبيل المثال، في مايو 2024، تحطمت قطعة من حطام سبيس إكس بحجم غطاء محرك سيارة على درب في منتجع على قمة جبل خارج أشفيل بولاية نورث كارولينا. وقال جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية وخبير الحطام الفضائي الرائد، لموقع بيزنس إنسايدر في يوليو، إنه لو هبطت على شخص كان يمشي على الدرب في ذلك اليوم، لكان من المؤكد أنها كانت لتقتله.

وحتى الآن، لم يمت أحد بسبب الحطام الفضائي المتساقط من السماء، إلا أن احتمال هذا يبقى قائما.