«مايكروسوفت» تستثمر 80 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

تخطط شركة مايكروسوفت لاستثمار نحو 80 مليار دولار في توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال العام المالي الحالي، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في منشور على مدونة لها، إن قوة الحوسبة الإضافية تهدف إلى استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وإطلاق ميزات تعتمد عليه في جميع أنحاء العالم.

وأصبحت «مايكروسوفت» رائدة في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي من خلال اتفاقية بمليارات الدولارات مع شركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، وتحاول دمجه عبر مجموعة منتجاتها بالكامل.