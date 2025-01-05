«العين للتمور» يتوج الفائزين بمزاينة النخبة في يومه الأول

توج مهرجان العين للتمور، أول من أمس، الفائزين في مزاينة «نخبة العين»، ضمن فعاليات اليوم الأول من المهرجان الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، في واحة الهيلي في مدينة العين، ويختتم في الثامن من يناير الجاري.

وتوج المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث عبيد خلفان المزروعي، وضيف شرف المهرجان مطر حياب الكتبي، الفائزين بمزاينة النخبة.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 10 جوائز للفائزين بمزاينة «نخبة العين»، بقيمة إجمالية بلغت 400 ألف درهم، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألفاً، وينال الثالث 50 ألف درهم، فيما تسلم المهرجان مشاركات مسابقة مزاينة الفرض التي ستعلن نتائجها في الفترة المسائية.

وفي مزاد التمور لليوم الأول من المهرجان، كانت أغلى قيمة بيع لصندوق من صنف «الفرض» بقيمة 390 درهماً، فيما بلغ إجمالي مبيعات اليوم الأول للمزاد 38 ألفاً و450 درهماً، وبلغت كمية التمور المبيعة 2500 كيلوغرام، بإجمالي 756 صندوقاً.

ويشهد مهرجان العين للتمور تنظيم عدد من الفعاليات اليومية، منها سبع مسابقات للتمور، خصصت لها 70 جائزة بقيمة مليون و756 ألف درهم لفئات «نخبة العين»، و«الخلاص»، و«الفرض»، و«الدباس»، و«بومعان»، و«الشيشي»، و«الزاملي»، إضافة إلى مزاد التمور اليومي، وفعاليات تراثية وترفيهية متنوعة. ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على دور شجرة النخيل وما يرتبط بها من صناعات تراثية وحديثة، إلى جانب دعم المنتجات المحلية وقطاع الزراعة وإنتاج التمور لدوره الحيوي في التنوع الاقتصادي، وإسهامه في الناتج المحلي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.