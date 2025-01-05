2000 زائر لـ «الركن التراثي» الإماراتي في كأس الخليج

استقبل الركن التراثي لدولة الإمارات في «سوق شرق» بالعاصمة الكويتية نحو 2000 زائر من الجنسيات الخليجية والعربية، ضمن فعاليات كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي زين 26».

وقالت زينب الحارثي، المشرفة على فعاليات الركن، إن الزوار اطلعوا على المحتوى التراثي والثقافي لدولة الإمارات، وشمل ذلك الفن الشعبي، والزي التراثي الإماراتي للنساء، المتمثل بالمخور، والبرقع والذهب، إضافة إلى الأكلات الشعبية المختلفة، وجماليات الحرف اليدوية التراثية.