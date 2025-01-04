تجنبها في التربية.. عبارة تؤثر على ثقة الأطفال بأنفسهم ونجاحهم

حدّد عالم اجتماع أميركي بارز عبارة ينبغي على الآباء تجنبها لتربية طفل ناجح.

وقال عالم الاجتماع والأستاذ في كلية كولومبيا للأعمال، آدم غالينسكي، لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية، إن الآباء في أحيان كثيرة يستخدمون تعليقات تبدو غير ضارة أثناء حديثهم مع أبنائهم، دون إدراك التأثير العميق والطويل الأمد الذي قد تتركه هذه التعليقات في نفسية أطفالهم.

وأكد أنه من أجل تربية أطفال ناجحين قادرين على التكيف مع صعوبات الحياة، ينبغي على الآباء تجنب عبارة «أنا أشعر بخيبة أمل فيك».

وأشار إلى أن هذه العبارة، على الرغم من أن الآباء غالباً ما يستخدمونها بغرض تحفيز أبنائهم أو تصحيح سلوكهم، فإنها تسبب ضرراً نفسياً عميقاً لهم يؤثر فيما بعد على ثقتهم بأنفسهم ونجاحهم.

ويقول غالينسكي: «يرجع هذا إلى أن هذه العبارة تغرس في الأطفال شعوراً بالخجل، والخجل ليس عاطفة إيجابية مثمرة». ويضيف: «الخجل لا يشجع على التفكير النقدي أو حل المشكلات. إنه مُنهِك ومُزعزع للاستقرار».

وتابع غالينسكي: «إذا كنت تريد أن يتعلم أطفالك من أخطائهم، فلا تكتفِ بإخبارهم بأن ما فعلوه خطأ. بل اسألهم عن أفكارهم بشأن القيام بعمل أفضل في المستقبل»

وأكمل: «بدلاً من قول (أشعر بخيبة أمل فيك لأنك لم تقم بواجبك المنزلي)، يمكنك أن تقول، (فكر معي كيف يمكننا إنشاء نظام جديد يمكنك من إنجاز واجبك المنزلي؟ دعنا نفكر في خطة للقيام بذلك)».

وأكد عالم الاجتماع أن هذا الأمر يعلم الأطفال أنهم يمكنهم مواجهة التحديات، حتى لو لم يتمكنوا من القيام بذلك بشكل صحيح في المرة الأولى أو الثانية.