هل الزنجبيل يرفع السكر؟

يعد الزنجبيل من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائه على عناصر غذائية متنوعة، تقدم للجسم العديد من الفوائد العلاجية والوقائية.

ومع ذلك، يتساءل بعض المصابين بداء السكري عن إمكانية إضافة الزنجبيل إلى الطعام أثناء الطهي أو تناوله كمشروب دافئ، خوفًا من ارتفاع سكر الدم عند استهلاكه.

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد أنور، استشاري الغدد الصماء، إن الزنجبيل آمن ومفيد لمرضى السكري، مشيرًا إلى أنه لا يرفع سكر الدم، بل يساعد على ضبطه.

وأضاف أنور أن الزنجبيل يلعب دورًا كبيرًا في تنظيم مستويات سكر الدم لدى مرضى السكري، ويرجع ذلك للأسباب التالية:

1- يساعد الزنجبيل على تحسين حساسية الإنسولين بالجسم، مما يساهم في ضبط سكر الدم.

2- يتميز الزنجبيل باحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، تجعل مريض السكري أكثر قدرة على التحكم في سكر الدم.

3- يعمل الزنجبيل على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، مما يوفر لمريض السكري حماية كبيرة ضد ارتفاع سكر الدم بعد تناول الطعام.

وأكد أن الزنجبيل لا يستطيع بمفرده التحكم في سكر الدم، متابعًا: "يجب على مريض السكري تناوله ضمن نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة والالتزام بالعلاج الدوائي".

وأوصى استشاري الغدد الصماء مرضى السكري باستهلاك الزنجبيل باعتدال، لأن الإفراط فيه له تأثيرات سلبية على صحتهم، حيث يعرضهم لـ:

- حرقة المعدة.

- انتفاخ البطن.

- الغازات.

- الإسهال.

- الغثيان.

- آلام البطن.

واختتم أنور حديثه بالتشديد على ضرورة الفصل بين أدوية السكري والزنجبيل، لأن تناولهما في نفس الوقت قد يتسبب في انخفاض مستويات سكر الدم بشكل حاد.