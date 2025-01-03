لصحة القلب... تحذير من هذه الأطعمة

لا شك في أن صحة القلب هي أساس وعمود الحياة السليمة لأي إنسان، ولهذا فإن الأخصائيين يتفقون على ضرورة تجنب بعض الأطعمة حفاظاً عليها.

أطعمة معينة تؤثر سلباً

فقد أشارت دراسة بريطانية جديدة إلى أن أطعمة معينة تؤثر سلباً على صحة الشرايين، وترفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

بدورها، ذكرت الدكتورة إلينور ليفين، اختصاصية القلب في جامعة ستانفورد، أنها تبتعد عن تناول الكبدة تماماً، وذلك لأن الأخيرة غنية بالدهون المشبعة التي تضر القلب، وتحتوي على السموم المترسبة من عمل الكبد في تنقية الجسم، وفقا لموقع "health.usnews".

أيضا، لفتت الدكتورة إليزابيث كلوداس، اختصاصية القلب في مينيابوليس، إلى أن النقانق غنية بالصوديوم والدهون المشبعة، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الضار.

في سياق متصل، تحدثت الدكتورة هارموني رينولدز، اختصاصية القلب في جامعة نيويورك، عن أن السمن الصناعي يزيد مخاطر الوفاة بنسبة 6% لكل ملعقة يومياً.

ونصحت باستخدام زيت الزيتون بديلاً أكثر صحة.

إلى ذلك، نبّه الدكتور ليونارد ليلي، رئيس قسم القلب في مستشفى بريغام، من تناول شرائح اللحم الغنية بالدهون المشبعة، نظراً لارتباطها بأمراض القلب والسكري والسرطان.



وأكدت الدكتورة فرانسواز مارفل، اختصاصية القلب في جامعة جونز هوبكنز، أن البايكون مثال للأطعمة المصنعة الغنية بالدهون المشبعة والصوديوم، ما يزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأوضح الدكتور سانجاي مانيار، اختصاصي القلب في هيوستن، أنّ الدجاج المقلي يحتوي على دهون مشبعة ودهون متحولة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر تصلب الشرايين.

أيضا حذّرت الدكتورة جاين مورغان، اختصاصية القلب في أتلانتا، من أن الزيوت المستخدمة في قلي الدونات تحتوي غالباً على دهون متحولة تؤثر سلباً في صحة القلب وترفع مستويات السكر في الدم.

وأشار الدكتور جيمس أوديلسون، رئيس قسم القلب في مركز تافتس الطبي، إلى أن البولونيا تُعد رمزاً للأطعمة المعالجة التي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم والمواد الحافظة الضارة بالقلب.

نظام البحر المتوسط

يشار إلى أن اختصاصيي القلب ينصحون عادة باتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، الذي يعتمد على الخضراوات، والحبوب الكاملة، والأسماك، والبقوليات، مع الحد من اللحوم الحمراء والمأكولات المصنعة.

كذلك يلفتون إلى أنه يمكن الاستمتاع بهذه الأطعمة بشكل نادر، ولكن تقليل تناولها يحسن صحة القلب على المدى الطويل.