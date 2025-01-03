لعلاج الاكتئاب يقوم بصفع الناس في الشارع

ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عامًا من ولاية أوتار براديش شمال الهند يوم الأحد (30 ديسمبر) في ميروت لصفعه مشاة عابرين وذلك لمعالجة الاكتئاب الذي يعاني منه كما قال.

وادعى الرجل أنه عاطل عن العمل ويعاني من فقدان والده. بدورها قالت الشرطة أنه مارس هذه الاعتداءات لمدة 3 الى 4 أشهر وصفع العديد من الأشخاص، بما في ذلك امرأة وضابطا متقاعدا. بعد انتشار مقطع فيديو مزعوم لكابيل كومار وهو يصفع أشخاصًا يسيرون على الطريق، وبعد تلقي العديد من الشكاوى بشأن الحادث، ألقت شرطة أوتار براديش القبض عليه. وقالت الشرطة إن كومار تم التعرف عليه في ثلاث حوادث صفع على الأقل وتم احتجازه بموجب المادة 115 من قانون العقوبات. وكان الشاب قد فقد والده قبل خمس سنوات وتزوجت والدته مرة أخرى في غضون بضعة أشهر من وفاته. وقال كومار للشرطة إنه كان يعيش مع والدته وزوج أمه وكان يصفع الناس لتنشيط "الدوبامين" لديه وهو ناقل عصبي في الدماغ يخلق مشاعر اليقظة والدافع والسعادة .

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن كومار يعاني من حالة طبية، لكنها لا تعلم ما إذا كان يتلقى دواءً، كما قالت أنه كان يعاني أيضًا من أفكار انتحارية. بدوره زعم كومار أيضًا أنه كان لديه طفولة مضطربة حيث اعتاد أصدقاؤه مضايقته والسخرية منه بسبب سلوكه الخجول. وقال للشرطة إنه كان مكتئبًا ولم يحدث له أي شيء جيد. وقال إنه اعتقد أنه ربما عندما يغادر المنزل، فربما يحدث شيء جيد واستمر في صفع الغرباء على الطريق.