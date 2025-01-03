الذرة البنفسجية: فوائد صحية غير متوقعة

أظهرت نتائج دراسة علمية أجراها علماء جامعة ميسوري بالتعاون مع وكالة البحوث الزراعية الأميركية، أن للذرة البنفسجية خصائص مفيدة للصحة والبيئة.

وتشير مجلة "Industrial Crops and Products " إلى أن الباحثين اكتشفوا عند مقارنة خصائص مختلف أنواع الذرة: الزرقاء والبنفسجية والحمراء بخصائص الذرة الصفراء التقليدية، أن الذرة البنفسجية الداكنة التي تعرف باسم "Maiz Morado " تحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة.

كما أنها غنية بالفلافونويد والأحماض الفينولية والعفص ؛ وهي مواد قد تساعد في الوقاية من السرطان والسمنة والسكري والالتهابات.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام البروتينات النباتية والمواد الكيميائية النباتية للذرة البنفسجية في إنتاج مواد تعبئة قابلة للتحلل ذات خصائص مضادة للميكروبات.

كما يمكن استخدام مستخلص الذرة البنفسجية كصبغات غذائية طبيعية، حيث يمكن أن تكون بديلا ممتازا للصبغة الاصطناعية "Red Dye 40" التي تسبب الصداع النصفي والحساسية ومتلازمة نقص الانتباه.

ويمكن أيضا تحضير مواد طبيعية طاردة للحشرات من الذرة البنفسجية، وهذا مفيد بصورة خاصة لقطاع الزراعة.

وعموما يسمح هذا العمل بإعادة النظر في دور الذرة المستقبلي كمنتج يمكن أن يستخدم في التغذية، ولتحسين الأوضاع البيئية.