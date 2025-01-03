«MONIIFY» شريك استراتيجي للنسخة الثالثة من «قمة المليار متابع»

أعلنت «قمة المليار متابع»، أول قمة متخصصة في تشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها عالمياً، انضمام منصة «MONIIFY» إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للنسخة الثالثة للقمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، من 11 إلى 13 يناير الجاري، في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل في دبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وصممت منصة «MONIIFY» الموجهة للأسواق الناشئة، بهدف تزويد جيل الألفية والجيل زد بالمحتوى المتخصص بقطاع الأعمال والخدمات المالية.

وتسعى الشراكة بين «قمة المليار متابع» ومنصة «MONIIFY» إلى توظيف محتوى المنصة وجمهورها بما يسهم في تعزيز تأثير صناعة المحتوى، وتمكين صناع المحتوى عبر إطلاعهم على أحدث المستجدات التي يشهدها قطاع الإعلام الجديد، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي في مجتمعاتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة MONIIFY، مايكل بيترز، إن «MONIIFY» استقطبت نخبة من صناع المحتوى والمواهب التي تعد من الأصوات المعروفة في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والتمويل - من العملات الرقمية، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات، وتشكل الشراكة مع «قمة المليار متابع» فرصة مهمة للالتقاء مع أهم المؤثرين وصناع المحتوى وكبار مسؤولي الشركات المشاركين في القمة، ومنحهم منصة لدخول الأسواق الناشئة، كما تفتح مجالاً رحباً للتواصل والتعاون مع أبرز صناع المحتوى، والتعرف إلى أحدث الابتكارات الثورية في عالم الإعلام الجديد والصناعات الإبداعية.

وأضاف أن MONIIFY تعمل منذ إطلاقها على التعاون مع صناع المحتوى العالميين، لتنتج محتوى متنوعاً يشمل فيديوهات قصيرة حول أبرز أخبار ومستجدات المال والأعمال، ومقاطع فيديو تشرح مفاهيم مالية بطريقة مبسطة، إضافة إلى مقابلات متعمقة، وهو محتوى يستقطب اهتمام الجيل زد عالمياً، لافتاً إلى أن غرفة الأخبار في «MONIIFY» تضم نخبة من أبرز صحافيي الأعمال الذين يعدون تقاريرهم حول أبرز التوجهات في الأسواق الناشئة.

وأعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع «قمة المليار متابع» بهدف تعزيز تأثير المحتوى الهادف في مجال الاقتصاد الرقمي، بما يلقي الضوء على الحاجة لتطوير المهارات الحديثة، ويعزز حجم سوق الاقتصاد الإبداعي.

من جانبها، قالت نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عالية الحمادي، إن «النسخة الثالثة من قمة المليار متابع تشهد العديد من ورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية والحوارات البناءة، التي يقدمها نخبة من أهم المسؤولين في كبرى الشركات العالمية بجانب المشاهير من صناع المحتوى والمؤثرين من المنطقة والعالم، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في صناعة المحتوى الهادف، وتحقق أهداف القمة في توحيد جهود المؤثرين وصنّاع التغيير تجاه قضايا تخدم راهن ومستقبل العالم، وتحفيز الفكر الإبداعي واستحداث فرص لتعزيز التعلم وتبادل الخبرات».

وأضافت أن «قمة المليار متابع» تتطلع إلى المزيد من التعاون مع أهم الشركاء من المنطقة والعالم، لتعزيز محتوى الإعلام الرقمي الجديد، وتمكين الشباب العربي لتقديم محتوى هادف يسهم في تحفيز الطاقات الإيجابية لدى المجتمعات، مشيرة إلى أن الشراكة مع MONIIFY تعكس الحرص على دعم الإبداع ونشر المعرفة والارتقاء بصناعة المحتوى الهادف، وتمكين صناع المحتوى من تطوير مهاراتهم وفق أحدث المستجدات العالمية.

و«MONIIFY» منصة إخبارية رقمية، أطلقها رجل الأعمال نجيب ساويرس، تهدف لأن تصبح المساحة المفضلة لتمكين الجيل التالي من رواد الأعمال والمستثمرين من اتخاذ قرارات مالية مدروسة وذكية من خلال التعرف إلى أحدث مستجدات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والطاقة.

وتهدف إلى توفير محتوى يتخطى نطاق الأخبار المالية التقليدية، ويسلط الضوء على القطاعات المستقبلية، عبر تقديم محتوى مُلهِم يخاطب الجيل القادم بلغة سهلة ومباشرة، وعلى المنصات التي يفضلونها.

وانطلاقاً من سعي المنصة لتكون المفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين والمحترفين المتعطشين للمعرفة والثروة والحرية المالية في أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، فقد حرصت على أن يقدم برامجها ونشراتها الإخبارية نخبة من قادة القطاع المعروفين.