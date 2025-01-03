«دبي للتسوق» يعود إلى خمسينات القرن الماضي

يواصل مهرجان دبي للتسوق تقديم مجموعة من التجارب المميزة والملهمة في مختلف أنحاء المدينة، حيث يقدم خلال دورته الـ30 الأكثر تميزاً في تاريخه، سوق «&e إم أو تي بي»، بالشراكة مع &e، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، وإمارات، وطلبات.

وتحتفي الدورة الـ12 من هذه الفعالية المجانية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في حي دبي للتصميم من الثالث حتى 12 يناير 2025، بأحدث التوجهات العصرية والثقافية للمجتمع المحلي والأجيال الجديدة، حيث يمكن للزوار استكشاف مجموعة مختارة من متاجر البوتيك المحلية، والعلامات التجارية الخاصة بالمصممين، وكذلك الصديقة للبيئة، ومتاجر التوفير، والملابس المميزة، إلى جانب العروض الحية التي تُقام كل ساعة، والمأكولات الشهية، وغيرها كثير.

ويتمحور طابع الفعالية حول الأجواء التقليدية-العصرية، بما يمكن الزوار من الدخول إلى عالم تلتقي فيه روعة خمسينات القرن الماضي بأحدث التوجهات المستقبلية، ومن خلال مجموعة من التجارب الفريدة من نوعها، سيكون سوق «&e إم أو تي بي» الوجهة المثالية لجميع الأجيال، حيث يجمع بين الموضة، والفن، والمأكولات الشهية، في احتفال لا مثيل له.

وتستضيف الفعالية مجموعة من العروض الحية كل ساعة، إضافة إلى حفل موسيقي مجاني في الهواء الطلق، وهما Saint Levant وNaika يوم 3 يناير 2025. وتضم منطقة ترفيه الجيل زد أنشطة فريدة من نوعها مثل شاحنة سماش روم، وتجربة التصويب على الأهداف، إضافة إلى تجربة كاربول كاريوكي من إمارات، وإطلاق تحدي نيون دبي للجري، ومقهى سيب سيب نيل آرت الأنيق.

تجارب التسوق

ويمكن للمتسوقين استكشاف أكثر من 100 منتج حصري، و50 متجراً جديداً للتسوق في الهواء الطلق، بما في ذلك علامات تجارية محلية، وأخرى عالمية تظهر للمرة الأولى في دبي، مثل سيدر، وغولد غودز، وستتوافر أيضاً منتجات ريترو مدهش، ما يضيف لمسة من روعة الحنين إلى الماضي، بينما يقدم رينو فعاليات ممتعة وتجارب غامرة في عالمي السيارات.

وسيدخل الزوار إلى عالم من الجمال في بيوتي بلوك الحصري، الذي يضم أحدث صيحات ومنتجات التجميل، إضافة إلى العلامات التجارية الشهيرة مثل بينيفت كوزماتيكس، ودرنك إليفانت، وهدى بيوتي وفنتي بيوتي، إضافة إلى ذلك، يقدم بنك دبي التجاري نشاطات تفاعلية تهدف إلى جعل التوعية المالية تجربة ممتعة ومبتكرة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تناول طعام رائعة تقدمها أكثر من 25 وجهة جديدة للمأكولات والمشروبات تعرض تجارب مبتكرة، بما في ذلك أول مطاعم موسمية في دبي لعلامات مثل ديفز هوت كيتشن، وهومر لوبستر، ويسعد مطعم طلبات الزوار من خلال الوجبات الخفيفة الصحية، وإبداعات الطهي الآسيوية التي تتميز بمظهرها المذهل ومذاقها الرائع.

احتفالية فنية

ويمكن للزوار التقاط صور رائعة مع الأعمال الفنية المصممة بشكل مميز والمناطق المستوحاة من الأجواء الكلاسيكية، والتي تسلط الضوء على الحيوية التي يتميز بها سوق «&e إم أو تي بي»، ما يساعد الزوار على صنع أجمل الذكريات.

ويمكن الدخول إلى مكان الفعالية مجاناً، كما تتوافر كذلك مواقف سيارات مجانية، حيث يمكن الاستمتاع بمجموعة من التجارب التي تجمع بين التسوق، وتناول الطعام، والترفيه، ما يجعل سوق &e إم أو تي بي أكثر من مجرد فعالية، إذ يعد نقطة لالتقاء التقاليد العريقة بالابتكار ووجهة يزدهر فيها الإبداع.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت، يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.

. 50 متجراً جديداً للتسوق في الهواء الطلق، و25 وجهةً جديدةً للطعام.

. علامات تجارية محلية شهيرة، مثل «سيدر» و«غولد غودز»، تظهر للمرة الأولى في دبي.

. حفلات موسيقية مجانية يقدمها أشهر فناني الجيل زد، مثل سانت ليفانت ونايكا.