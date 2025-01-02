"جيل بيتا"...2025 بداية جيل بشري جديد

أفادت شركة الأبحاث "ماكريندل"، بأن الأطفال الذين يولدون ابتداء من الأول من يناير 2025، ينتمون إلى جيل بشري جديد يعرف بـ"جيل بيتا"، وهو مصطلح يُطلق على مواليد الفترة من 2025 إلى 2039.

ونقل موقع "sciencealert" العلمي، عن الشركة بيانا، قالت فيه إن جيل "بيتا" سيشكل 16% من سكان العالم بحلول عام 2035، وأن العديد من أطفال هذا الجيل سيعيشون ليشهدوا القرن الثاني والعشرين.

يشار إلى أن شركة الأبحاث "ماكريندل" تأسست على يد الباحث الاجتماعي مارك ماكريندل، الذي صاغ مصطلح "جيل ألفا"، وفيما يلي ملخص للتصنيفات الجيلية المستخدمة بشكل شائع لمن ولدوا خلال المئة عام الماضية:

جيل "بيتا": 2025-2039

جيل "ألفا": 2010-2024

الجيل "زد": 1997-2009

جيل "الألفية": 1981-1996

الجيل "إكس": 1965-1980

جيل "طفرة المواليد": 1946-1964

الجيل "الصامت": 1928-1945

ومن المتوقع أيضًا أن يتأثر جيل "بيتا" بشكل كبير بالتكنولوجيا، تمامًا مثل أسلافهم من جيل "ألفا"، الذين يُطلق عليهم أحيانًا لقب "أطفال آيباد" بسبب اعتمادهم الملحوظ على التكنولوجيا.