قام ببث اقتحامه أحد البنوك على تيك توك ثم نسي الأمر برمته

في 21 ديسمبر، ظهر رجل على الهواء مباشرة على منصة تيك توك وهو يبث قيامه بتحطيم باب أحد البنوك في كورشا، ألبانيا ويحاول سرقته، ولكن عندما تم القبض عليه قال أنه لا يتذكر من هذا الأمر شيئا.

ووفقًا لصحيفة fi Telegra، دخل الرجل، الذي تم تحديده لاحقًا باسم فالتر إكسيلهيلاري البالغ من العمر 38 عامًا، البنك عنوة في حوالي الساعة 10:05 مساءً وبقي هناك لفترة من الوقت دون أن يتمكن من أخذ أي شيء، حيث هرب عندما بدأ الإنذار في الانطلاق، مما أدى إلى تنبيه ليس فقط الشرطة، ولكن أيضًا الأمن في المبنى.

ومع ذلك، سرعان ما بدأت السلطات في التحقيق وتعقب الرجل، حيث عملت وكالتان معًا للقبض عليه وتحديد هويته. وقالت وسائل الإعلام أن الرجل دخل البنك بقصد سرقته، وأنه بعد التحقق من لقطات الأمن، لاحظوا أنه يحمل هاتفًا في يده ويسجل الحادثة على تيك توك.

واكتشفت الشرطة في النهاية هوية الرجل وتمركزت خارج شقته وراقبوها حتى ظهور الرجل بعد ثلاثة أيام، ليتم تقييده على الفور من قبل الضباط.

عندما تم القبض عليه، قال فالتر إنه كان "في حالة سُكر شديد" لدرجة أنه لا يتذكر اقتحام البنك أو أحداث اليوم بالكامل، بما في ذلك بث اقتحام البنك المزعوم على تيك توك.

,هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر جريمة مزعومة على منصة فيديو. ففي نوفمبر، ألقي القبض على امرأة من فلوريدا بتهمة السرقة بعد نشر مقطع فيديو يظهر غنائمها من متجر على تيك توك أيضا.