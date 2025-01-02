ما مدى تأثير الأكل الصحي على العقل؟

حذَّر مجموعة من الباحثين من أن الهوس بالأكل الصحي قد يؤدي إلى اضطرابات الأكل والأمراض العقلية.

ومع زيادة اهتمام كثيرين من الأشخاص، خلال السنوات الأخيرة، باتباع حميات غذائية صحية، قال الباحثون إنهم قلقون من أن هذه الحميات قد تكون مقيدة جداً وتؤدي إلى سوء التغذية والأمراض العقلية.

ووفق صحيفة "التلغراف" البريطانية، فقد أجرت جامعة سيملفيس في المجر دراسة استقصائية على 179 عارضة أزياء، ووجدت أن أكثر من ثُلثهن أظهرن علامات على الإصابة بما يسمى "الأورثوريكسيا"، وهو اضطراب يرتبط بهوس تناول الأطعمة "الصحية".

وتشمل العلامات التحذيرية لهذا الاضطراب العصبي الالتزام الشديد بتناول الطعام الصحي، بحيث إنهم قد يتجاهلون مناسبات اجتماعية أو عائلية مهمة، خوفاً من الاضطرار لتناول الأطعمة غير الصحية.

تعطل الروتين الغذائي

وقد يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من التوتر، إذا تعطّل روتينهم الغذائي، وقد يعانون تساقط الشعر وهشاشة الأظافر والتعب.

قالت الدكتورة نيكوليت بوغار، من معهد العلوم السلوكية بجامعة سيملفيس: "إذا تناول شخص أنواعاً معينة من الطعام فقط - على سبيل المثال، الأسماك، أو الخضراوات، أو الأطعمة الخضراء، أو المواد الخام، أو الأطباق الخالية من الكربوهيدرات - فيمكن أن يصاب بسهولةٍ بنقص المغذيات، مثل أولئك الذين يعانون اضطرابات الأكل".

وأظهرت الدراسة أن تناول الطعام "النظيف" أو "الصحي" أصبح طموحاً لـ90 في المائة من المشاركات، على غرار الطريقة التي كان يُنظَر بها إلى الحصول على جسم رشيق بأي ثمن في العقود السابقة.

ومع ذلك يحذر الباحثون من أن الناس غالباً ما يختارون جودة الطعام على الكمية، والتي قد لا تكون كافية من الناحية التغذوية.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الهوس بالأكل الصحي إلى اضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية أو الشره المَرَضي.

وقالت الدكتورة بوغار إنه من الضروري عدم تصنيف الأطعمة على أنها جيدة أو سيئة بشكل صارم، وينبغي ألا يصبح الأكل شكلاً من أشكال معاقبة الذات.

وأكدت ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن طويل الأمد، بدلاً من نظام غذائي "فائق النظافة".

وتابعت: "يجب أن يكون تناول الشوكولاته أو الحلوى في العطلات من حين لآخر جزءاً من نظامك الغذائي، دون الشعور بالذنب".