تمور الإمارات.. إرث زراعي من آلاف السنين

يُحيي مهرجان العين للتمور المكانة التاريخية لشجرة النخيل، بصفتها موروثاً إماراتياً يعمّق الوعي بالتراث والسنع الإماراتي، كما يسلط الضوء على الأهمية التاريخية لمدينة العين التي تشتهر منذ القدم بالنشاط الزراعي، وعرفت زراعة النخيل منذ أقدم العصور، وجاءت عناية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالنشاط الزراعي فيها لتحيي إرثاً زراعياً يمتد لآلاف السنين، حيث شهدت بفضل جهوده نهضة زراعية شاملة، أدت إلى زيادة أعداد أشجار النخيل فيها حتى تجاوزت الملايين.