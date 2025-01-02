منصور بن زايد يعزي حميد حمد دلموك الظاهري في وفاة زوجته

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مساء أمس، العزاء إلى حميد حمد دلموك الظاهري، في وفاة زوجته، المغفور لها بإذن الله، آمنة محمد خليفة الظاهري، وذلك في مجلس الخبيصي بمدينة العين.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيدة، حمد وسهيل وأحمد وسعيد وناصر وظافر.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.