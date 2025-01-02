5.91 مليارات دولار إيرادات دور السينما في الصين

أعلنت الإدارة العامة للسينما في الصين، أمس، وصول إيرادات دور السينما في الصين، خلال العام الماضي، إلى 42.5 مليار يوان (5.91 مليارات دولار).

وبحسب أحدث البيانات، وصلت إيرادات توزيع الأفلام المحلية إلى 33.4 مليار يوان، بما يمثل 78.68% من إجمالي إيرادات دور العرض في الصين، وحقق 79 فيلماً إيرادات تزيد على 100 مليون يوان لكل فيلم، منها 55 فيلماً من إنتاج محلي، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

كما شهدت الصين افتتاح أكثر من 4600 دار عرض جديدة، خلال العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 90 ألفاً و968 دار عرض.

وأظهرت البيانات أن دور السينما في المدن الصينية استقبلت أكثر من مليار مشاهد خلال العام الماضي.