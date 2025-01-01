خطط لتشجيع المركبات ذاتية القيادة في بكين

أقرت العاصمة الصينية بكين قواعد جديدة، أمس، لتشجيع تكنولوجيا القيادة الذاتية في المدينة، إذ تخطط السلطات للسماح في نهاية المطاف باستخدام الحافلات العامة وسيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وذكرت صحيفة «بكين ديلي»، المدعومة من الدولة، أنه سيُسمح للمركبات ذاتية القيادة التي تجتاز اختبارات الطرق وتقييمات السلامة بالتقدم للتجارب على الطرق، موضحة أن اللوائح الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أبريل المقبل.

وأضافت أن المدينة تدعم استخدام المركبات ذاتية القيادة من السيارات الخاصة والحافلات والترام وسيارات الأجرة، إذ تريد تشجيع إقامة البنية التحتية للطرق الذكية لدعم هذا النوع من النقل.

وفي إخطار منفصل، نُشر أول من أمس، أفادت مدينة ووهان بوسط الصين أيضاً بأنها وافقت على لوائح لتعزيز تطوير المركبات الذكية المتصلة، وأجرت 19 مدينة صينية اختبارات لسيارات الأجرة الآلية والحافلات الآلية.