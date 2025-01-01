«الكاتب في شهر العسل» على خشبة مسرح معهد إفريقيا

تختتم مؤسسة الشارقة للفنون الموسم الثالث من برنامج «عروض الشارقة» مع مسرحية «الكاتب في شهر العسل»، التي تُعرض في الرابع والخامس من يناير الجاري، على خشبة مسرح معهد إفريقيا في الشارقة، وهي من إخراج أحمد العطار، وبطولة الممثل سيد رجب، والممثلة ياسمين الهواري.

ويقدم العرض، الذي أُنتج بتكليف من مؤسسة الشارقة للفنون، مقاربة عصرية للمسرحية ذات الفصل الواحد للكاتب علي سالم، والمنشورة في بداية السبعينات، ويأتي العرض ليختتم برنامجاً ثرياً من العروض الأدائية، التي انطلقت في 27 أكتوبر الماضي، وسعت إلى اكتشاف مساحات التلاقي بين الفنانين المعاصرين والجمهور، وإظهار خصوصية الشارقة وفضائها الحيوي والنابض.

وكما ركز برنامج العروض على الأماكن العامة في موسمه الأول، وعلى البيوت التراثية وخطة التطوير الحضري لوسط الشارقة التاريخي في موسمه الثاني، فإنه في نسخته الثالثة سلط الضوء على حاضر فنون الأداء، عن طريق تقديم أحدث الإبداعات المعاصرة مع مشاركة فعالة من مؤدّين محليين، بالإضافة إلى التأمل في حضور تاريخ المسرح العربي في الإبداع المعاصر.