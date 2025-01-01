الشاي والقهوة يقللان مخاطر الإصابة بأمراض خطرة

كشفت دراسة علمية أن تناول بعض المشروبات الساخنة في الصباح، مثل الشاي والقهوة، ربما يقلل الإصابة ببعض أنواع السرطان التي تصيب منطقتَي الرأس والعنق.

وحلّل فريق بحثي من كلية الطب بجامعة يوتاه الأميركية 14 دراسة سابقة، شملت أكثر من 25 ألف متطوع بالغ، سواء من المرضى أو الأصحاء، إذ كان يتم الاستفسار عن عدد أكواب القهوة أو الشاي التي يتناولها المتطوعون بشكل يومي وشهري وسنوي، وتبيّن أن الذين يتناولون أربعة فناجين من القهوة التي تحتوي على كافيين، يومياً، تتراجع احتمالات إصابتهم بسرطان الرأس والعنق بشكل عام، مع تراجع 30% في احتمالات الإصابة بسرطان الفم، وتراجع 22% في معدلات الإصابة بسرطان الحلق، وأظهرت الدراسة أن الشاي يقلل من الإصابة بسرطان الجزء الخلفي من الحلق، وتناول كوب أو أقل يومياً يقلل احتمالات الإصابة بسرطان الرأس والعنق 9%.