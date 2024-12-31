مهرجان دبي للتسوق يكشف عن مفاجأة اليوم في ابن بطوطة مول.. حتى نفاد الكمية

يحتفل مهرجان دبي للتسوق بمرور 30 عاماً على انطلاقه بتقديم مجموعة من المفاجآت اليومية التي تطرح عروضاً ترويجية يومية من أشهر العلامات المفضلة، لتكون أمام المتسوقين فرصة شراء منتجات من علامة تجارية أو بائع تجزئة في موقع محدد ضمن العرض الحصري الذي يبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية، وذلك طوال فترة إقامة المهرجان.

وتعد المفاجآت اليومية جزءاً من موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى الثاني من فبراير المقبل، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تتراوح بين 25 و75%، والاستفادة من عروض أشهر العلامات المتخصصة في الأزياء والجمال على مستوى العالم.

وكشف المهرجان أن «كروكس» تسعى اليوم (الثلاثاء) لإسعاد المتسوقين في ابن بطوطة مول مع عرض لـ31 ديسمبر فقط، إذ تتوافر جميع أحذية الأطفال مقابل 79 درهماً فقط وأحذية الكبار مقابل 99 درهماً، حسب بيان صادر عن إدارة «دبي للتسوق».