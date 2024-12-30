مصر تنعى أحمد عدوية .. نجم الأغنية الشعبية

نعى فنانون ومثقفون مصريون نجم الأغنية الشعبية المصرية المطرب أحمد عدوية الذي رحل مساء امس الأحد، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان المخرج عمرو سلامة قد أعلن خبر وفاة الراحل أحمد عدوية عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي عم أحمد عدوية والد صديقي وأخويا النجم محمد عدوية”.

ومن المقرر أن تعلن الأسرة عن موعد صلاة الجنازة ومكان العزاء في الساعات القادمة.

وجاءت وفاة عدوية بعد شهور قليلة من وفاة زوجته ونيسة.

وولد أحمد مرسي علي عدوي وشهرته أحمد عدوية في يونيو 1945، بمحافظة المنيا وبعد الانتقال للقاهرة بدأ مشواره الفني من شارع محمد علي.

وحققت أغنيته "زحمة" من كلمات حسن أبو عتمان وألحان هاني شنودة نجاحاً كاسحاً وحضرت أغانيه الأخرى مثل "سلامتها أم حسن" و"بنت السلطان" في جميع المناسبات السعيدة في مصر والدول العربية.

وكان من أبرز المطربين الشعبيين في مصر خلال فترة السبعينيات، وله العديد من الأغاني الشهيرة مثل “السح الدح امبو” كما شارك في عدد من الأفلام السينمائية خلال مسيرته الفنية.