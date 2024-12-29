هجوم لسمكة قرش في مصر يتسبب بمقتل سائح وإصابة آخر

قالت وزارة البيئة المصرية في بيان اليوم (الأحد) إن سائحاً لقي حتفه وأُصيب آخر في هجوم لسمكة قرش في منتجع مرسى علم المطل على البحر الأحمر، دون الكشف عن جنسية السائحين.

وتعيش أسماك قرش في البحر الأحمر لكن هجماتها نادرة نسبياً.

وذكرت الوزارة أن الواقعة حدثت «بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسي علم» وبالقرب من منطقة (السقالات).

وأضافت «سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات» لمدة يومين اعتباراً من الاثنين.

وتعرف مدينة مرسى علم الساحلية بالشعاب المرجانية والحياة البحرية والشواطئ المميزة.

وكان آخر حادث مماثل وقع في يونيو 2023 عندما قتلت سمكة قرش من النوع المعروف باسم (قرش النمر) مواطناً روسياً في مدينة الغردقة الساحلية المطلة أيضاً على البحر الأحمر وتقع إلى الشمال من مرسى علم.