الأردن: الإعدام لبائع مخللات قتل رجلاً من أجل 20 دولاراً

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق متهم ثلاثيني يعمل بائعًا على بسطة لبيع المخللات، بعد إدانته بقتل رجل ستيني طعنًا وضربًا باستخدام أدوات حادة بهدف سرقة ممتلكاته.

ووقعت الجريمة في شهر أبريل الماضي بمدينة إربد، حيث كان المغدور يقيم بمفرده في إحدى العمارات، وتعرف المتهم على المغدور بحكم عمله أمام العمارة، حيث سبق أن طلب منه المغدور تنظيف حديقة المنزل مقابل 10 دنانير.

وفي يوم الجريمة، دخل المتهم إلى شقة المغدور من باب بعيد عن كاميرات المراقبة وهاجمه أثناء نومه باستخدام ماسورة وأدوات أخرى، موجهًا ضربات قاتلة إلى رأسه وصدره، ثم أنهى حياته بطعنة في ظهره.

وبعد ارتكاب الجريمة، استولى المتهم على مبلغ 15 دينارًا (حوالي 20 دولاراً) واسطوانتي غاز ومركبة المغدور.

وطلب المتهم من شخص آخر مساعدته في تحميل المسروقات داخل المركبة، ثم استخدم 5 دنانير من المال المسروق لتعبئة خزان وقود المركبة.

واكتُشفت الجريمة عندما حضر أحد معارف المغدور إلى منزله ليجده مقتولًا وغارقًا في دمائه، فأبلغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم الأول، واعترف بجريمته خلال التحقيقات.

وجرمت المحكمة المتهم بجناية القتل القصد تمهيدًا لجناية السرقة، وأصدرت حكم الإعدام بحقه، كما برأت المحكمة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه، ومنها التدخل في القتل العمد والسرقة.