أحمد الفيشاوي: عادل إمام ليس وسيماً .. ووالدي موهوب أكثر منه

كشف الفنان أحمد الفيشاوي تفاصيل مسلسل "سفاح التجمع"، الذي يستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة، والمأخوذ عن قصة المتهم المصري كريم، الذي انشغل الرأي العام العربي بجرائمه المروعة بقتل وتعذيب النساء، والتخلص من جثثهن في أماكن متفرقة، وانتهت القضية بالحكم عليه بالإعدام شنقاً.

وأوضح الفيشاوي في لقاء تلفزيوني أنه يقوم حالياً بالتحضير لمسلسل "سفاح التجمع"، والذي سيتم تقديمه في 3 أجزاء، مؤكداً أنه سيكون عملاً فنياً قوياً للغاية.

كما كشف أحمد الفيشاوي تفاصيل علاقته بالفنانة شيرين رضا، مشيراً أنه كان بينهما حب متبادل، قائلاً: "أحببت شيرين رضا لسنوات طويلة، وكان حباً متبادلاً، وهي لا تنكر ذلك.. وهو أمر أفتخر به".

وعن المقارنة بين والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والزعيم عادل إمام، قال: "والدي أقوى موهبة من عادل إمام، والزعيم ليس وسيما أصلًا، لكنه ملك في الكوميديا".

وكان منتج مسلسل "سفاح التجمع" أيمن يوسف قد أكد أنه من المقرر بدء تصوير أول مشاهد العمل المرتقب خلال الفترة المقبلة، وستُصوّر المشاهد الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يواصل في الفترة الحالية ترشيح باقي أبطال العمل، والتعاقد معهم من أجل الإعلان عن بدء التصوير.

وتعدّ قضية "سفاح التجمع" واحدة من أبشع الجرائم التي شغلت الرأي العام المصري، منذ الإعلان عنها أواخر مايو الماضي، بعد الكشف عن جثة فتاة ملقاة في الصحراء بين مدينتَي القاهرة والإسماعيلية، وهي أولى ضحايا المتهم.

وجرى بعد ذلك توجيه تهم القتل العمد له حول 3 فتيات، وتعذيبهن وإجبارهن على تعاطي مخدر "الآيس"، والاعتداء عليهن أحياء وأمواتاً، وتوثيق ذلك في مقاطع فيديو، قبل إلقاء جثثهن في مناطق صحراوية مختلفة.