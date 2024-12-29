رحلة في متحف الشندغة.. بعبق دبي و«بيت العطور»

بين عبق التاريخ وروائح الزمن الجميل، اصطحب متحف الشندغة 43 موظفة في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، خلال الرحلة التثقيفية التي نظمتها اللجنة النسائية في «ديوا»، ضمن جهودها لتعزيز الهوية الوطنية بين الموظفات، وتمكين التفاعل الإيجابي والتقارب الاجتماعي بينهن.

وقالت رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، فاطمة محمد الجوكر، إن زيارة متحف الشندغة أتاحت فرصة مميزة لموظفات الهيئة من مختلف الجنسيات لتعزيز معارفهن بالتراث الثقافي لدولة الإمارات، واستكشاف تفاصيل وروائع التراث المحلي.

وأكدت حرص اللجنة على إثراء برنامجها السنوي بالأنشطة الاجتماعية والزيارات الثقافية التي تعزز روح الألفة والتناغم بين الموظفات، إلى جانب تعزيز معارفهن وثقافتهن.

وأضافت: «يأتي تنظيم هذه الأنشطة الاجتماعية في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية ومحفزة للموظفين. كما تهدف إلى تمكين الموظفات ودعمهن على الصعد كافة، إضافة إلى تعزيز التقارب بينهن، بما ينعكس إيجاباً على سعادتهن».

وبدأت الجولة بزيارة «بيت العطور» الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي جاء من شغف المغفور لها الشيخة شيخة بنت سعيد بن مكتوم آل مكتوم بالعطور، وإلمامها بخلطاتها المختلفة، وبراعتها في صنعها.

وتعرّفت الموظفات إلى الموروثات التقليدية والجذور التاريخية للعطور الإماراتية وطرق صناعتها من خلطات دهن العود ومكوناته، ودهن الزعفران، ودهن الورد وغيره من العطور والإكسسوارات التي اشتهرت بها المرأة الإماراتية.

وتجولت المشاركات في الرحلة في أروقة دار آل مكتوم، المقر القديم للأسرة الحاكمة في دبي، ما جعل للبيت دوراً أساسياً في نهضة دبي خلال النصف الأول من القرن الـ20، إذ نشأت فيه أربعة أجيال من الحكام يعود إليهم الفضل في التحول الذي شهدته دبي كمدينة عالمية وحديثة.

واختتمت الجولة بعرض سينمائي مبتكر يلقي الضوء على تطور دبي من القدم إلى الحداثة.

وأعربت موظفات الهيئة عن سعادتهن بزيارة هذا الصرح الحضاري المتميز الذي يحتفي بالتراث الثقافي الإماراتي ويعد أحد أهم معالم دبي الثقافية، لما يحتويه من مقتنيات ومعروضات وصور فوتوغرافية قديمة، توثّق تاريخ دبي ودولة الإمارات.

كما أشدن بجهود اللجنة النسائية في تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تعزز الروابط مع زميلاتهن من مختلف قطاعات وإدارات الهيئة.

شريان المدينة

اطلعت موظفات هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال زيارتهن لمتحف الشندغة على خرائط قديمة ومجسمات حول أبرز الإنجازات في مسيرة تطور خور دبي، الشريان التجاري المهم لمدينة دبي.

فاطمة الجوكر:

. الزيارة أتاحت فرصة مميزة للموظفات من مختلف الجنسيات لتعزيز معارفهن بالتراث الثقافي لدولة الإمارات.

. المتحف صرح حضاري يحتفي بالتراث الإماراتي ويعدّ أحد أهم معالم دبي الثقافية.