30 عارضاً يقدمون نكهات متنوعة في «عجمان للمأكولات»

انطلقت أول من أمس فعاليات مهرجان عجمان للمأكولات في نسخته الثانية، والذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية والتنمية السياحية في ممشى القرم تحت شعار «نكهات تجمعنا وثقافة تُلهمنا».

ويشارك في المهرجان 30 عارضاً يقدمون للجمهور تشكيلة متنوعة من الأطعمة والمشروبات التي تعكس ثقافات ونكهات متعددة.

ويستمر المهرجان حتى الثاني من يناير المقبل، ويتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تستهدف جميع أفراد العائلة من عروض الطهي الحية والمسابقات إلى العروض الموسيقية والفنية.

وشهد المهرجان في ليلته الأولى إقبالاً لافتاً من الجمهور، حسب القائمين عليه.