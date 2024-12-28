وفاة الكاتبة بابسي سيدوا رائدة الكتاب الباكستانيين باللغة الإنجليزية

توفيت الأربعاء عن 86 عاماً في هيوستن بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة الكاتبة الباكستانية الشهيرة بابسي سيدوا، وفق ما أفادت ابنة المؤلِّفة التي عُرفت برواياتها عن تقسيم الهند البريطانية.

وُلِدَت بابسي سيدوا في 11 أغسطس 1938 في كراتشي، ونشأت في لاهور، وهي مدينة تقع عند الحدود الهندية تدور فيها أحداث عدد من رواياتها.

وكانت بابسي سيدوا أول باكستانية تكتسب شهرة بفضل مؤلفاتها المكتوبة بالإنجليزية، وتعتبر الرائدة التي مهدت الطريق لجيل معاصر من الكتّاب الباكستانيين باللغة الإنجليزية، من أبرزهم كاملة شمسي ومحمد حنيف.

وتُعَدّ «كراكينغ إنديا» Cracking India، التي كان عنوانها الأصلي «آيس كاندي مان» Ice Candy Man لدى صدورها عام 1988، روايتها الأكثر شهرة، وهي مستوحاة من ذكريات طفولتها، وتتمحور على قصة فتاة بارسية تعاني شلل الأطفال كما كانت بابسي سيدوا نفسها، خلال مرحلة تقسيم الهند البريطانية عام 1947 بين الهند وباكستان، والنزاعات الطائفية التي أعقبت ذلك.

وأدرجت محطة «بي بي سي» البريطانية هذا الكتاب في قائمتها عام 2019 للروايات المئة الأكثر إلهاماً. واقتُبِس من رواية «كراكينغ إنديا» لاحقاً فيلم سينمائي عام 1998، من بطولة النجمين البوليووديين عامر خان ونانديتا داس.

وكتبت بابسي سيدوا أيضاً «ذي كرو إيترز» The Crow Eaters عام 1978، وهو عبارة عن تهكّم لاذع بالعائلات البارسية في الهند في ظل الإمبراطورية البريطانية.

في عام 1993، أصدرت سيدوا رواية «آن أميركان برات» An American Brat عن انتقال فتاة بارسية إلى الولايات المتحدة هرباً من فرض قيود على حقوق المرأة.

وهاجرت بابسي سيدوا أيضاً إلى الولايات المتحدة، حيث زاولت التدريس في مؤسسات عدة للتعليم العالي من بينها جامعتا كولومبيا وهيوستن.

وحصلت مؤلفات سيدوا على عدد من الجوائز، منها وسام «ستارة امتياز»، وهو ثالث أعلى وسام مدني في دولة باكستان، وجائزة «مونديلو» للكتاب الأجانب عام 2007.

وأدى تقسيم شبه القارة الهندية في نهاية الإمبراطورية البريطانية إلى ولادة باكستان والهند في 14 و15 أغسطس 1947.