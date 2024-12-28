مغربي ولبنانية يتأهلان في «أمير الشعراء»

أسفرت منافسات الحلقة المباشرة الرابعة من برنامج أمير الشعراء في موسمه الـ11 الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، عن تأهل الشاعر عثمان الهيشو قرابشي من المملكة المغربية، والشاعرة علا خضارو من لبنان إلى المرحلة التالية من البرنامج.

وكانت نتيجة تصويت الجمهور أسفرت خلال الأسبوع الماضي عن تأهل الشاعر المختار عبدالله صلاحي من موريتانيا، لينتقل إلى المرحلة الثانية رفقة الشاعرين حسين علي آل عمار من السعودية، ونجوى عبيدات من الجزائر، اللذين انتقلا مباشرة إلى المرحلة التالية بقرار لجنة التحكيم في الحلقة السابقة.