الأطعمة الغنية بالألوان تحدُ من الخرف!



أكدت خبيرة التغذية ، الدكتورة كلير ستيفز أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يحد من العلامات المبكرة للخرف أو حتى يعكسها، مشيرة إلى أهمية اعتماد أطعمة غنية بالألوان.

وسلطت الضوء على أن الخرف ليس جزءًا حتميًّا من التقدم في العمر، بل يمكن التخفيف من خطره عبر تعديلات بسيطة في نمط الحياة.

وأوصت الدكتورة بإدخال مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة إلى النظام الغذائي، بالإضافة إلى الدهون النباتية الصحية.

وأوضحت أن هذه الأغذية، الغنية بمركبات الفلافونويد، تسهم في تحسين وتقليل خطر التدهور المعرفي، وتشمل هذه الأطعمة التوت، الحمضيات، الشوكولاتة الداكنة، والبصل.

تعزيز الصحة الإدراكية

وأشارت كلير ستيفز إلى أن النظام الغذائي المتوسطي، المعروف بغناه بالعناصر النباتية، يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الصحة الإدراكية، حيث يوفر للدماغ العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها للنمو والحفاظ على وظائفه.

وحذرت الخبيرة من تناول اللحوم المصنعة، والخبز الأبيض، والأطعمة ذات التأثير السلبي على صحة القلب، مشيرة إلى العلاقة الوثيقة بين صحة الأوعية الدموية وصحة الدماغ.

وتطرقت الدكتورة ستيفز إلى أهمية "محور الأمعاء والدماغ"، وهو مفهوم حديث يربط بين صحة الجهاز الهضمي وصحة الدماغ، مؤكدة أهمية العناية بصحة الجهاز الهضمي للحد من التدهور العقلي.

وإلى جانب النظام الغذائي، شددت ستيفز على أهمية ممارسة الرياضة، واعتبرت أن تدريبات المقاومة بأنها الأفضل لكبار السن للوقاية من الضعف الجسدي.

كما أوصت بالمشي لمدة 45 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيًّا كحد أدنى للحفاظ على صحة الدماغ.