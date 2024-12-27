إعلان جوائز «الإمارات لمسرح الطفل»

تقاسم مسرح رأس الخيمة الوطني والمسرح الحديث بالشارقة معظم جوائز مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الـ18 التي اختتمت أعمالها، أول من أمس، بحضور جمع غفير من أفراد الفرق المسرحية المشاركة والجمهور.

وتُوّج مسرح رأس الخيمة الوطني بجائزة أفضل عرض مسرحي في المهرجان، إضافة إلى جائزة التمثيل للرجال دور ثانٍ للفنان محمد إسحاق «مناصفة»، وجائزة أفضل إضاءة للفنان إبراهيم الحمادي، وأفضل موسيقى ومؤثرات صوتية للفنان فاضل الحميدي، وأفضل أزياء للفنانة زهرة الحمادي، وكذلك أفضل إخراج للفنان عدنان البلوشي.

بينما نالت فرقة المسرح الحديث بالشارقة، جائزة لجنة تحكيم الأطفال عن أفضل عرض في المهرجان، وجائزة أفضل نص مسرحي للكاتب أحمد الماجد، وجائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة نيفين ماضي «مناصفة»، وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ للفنان باسل التميمي «مناصفة»، وجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ للفنانة مشاعل الشحي، وجائزة أفضل ماكياج للفنانة ميلانا رسول.