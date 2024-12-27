1000 علامة تجارية و4000 متجر في «تخفيضات دبي للتسوّق»

انطلق، أمس، موسم تخفيضات «مهرجان دبي للتسوّق» الأكبر في تاريخ المهرجان، ليقدم تجارب تسوق لا مثيل لها، حيث تتحول دبي إلى وجهة للمتسوقين مع عروض استثنائية يتم تقديمها من خلال 4000 متجر و1000 علامة تجارية، تشمل تخفيضات حصرية تصل إلى أكثر من 75% على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك علامات تجارية عالمية ومحلية في مختلف أنحاء المدينة.

وتُعدّ دبي واحدة من أفضل وجهات التسوق على مستوى العالم، وتقدم المدينة تجارب تجزئة مبتكرة احتفالاً بمرور 30 عاماً على انطلاق «مهرجان دبي للتسوّق»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وسيحظى المتسوقون خلال موسم تخفيضات «مهرجان دبي للتسوّق» بمجموعة من عروض وتجارب التسوق المميّزة، حيث تقدم مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» «عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، بينما تقدم الصفقات اليومية في «مهرجان دبي للتسوّق» عروضاً حصرية تشمل تخفيضات تصل إلى 90% على أفضل العلامات التجارية.

وبدأت الفعاليات، أمس، مع «عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية» في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» في دبي، وذلك من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 10 مساء، مع تخفيضات تصل إلى 90% على أكثر من 100 علامة تجارية في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء. ويمكن لزوّار مراكز التسوق الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر، تنزيل تطبيق المكافآت «شير» للمشاركة في فعالية «عجلة الحظ» في مراكز تسوق مختارة، والفوز بجوائز فورية، ونقاط شير بقيمة تصل إلى 1000 درهم، وتذاكر فوكس سينما، وهدايا حصرية.

وتستمر المتعة مع الصفقات اليومية في «مهرجان دبي للتسوّق»، وهي فعالية تسوق فريدة من نوعها تبدأ اليوم وتستمر إلى 12 يناير 2025، حيث تكشف علامة تجارية واحدة كل يوم عن عرض ترويجي حصري يسري في موقع واحد، مع تخفيضات تصل إلى 90% على منتجات مثل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، ويتم الكشف عن كل عرض قبل 24 ساعة فقط من انطلاقه، حيث يمكن للمتسوقين الاطلاع على تفاصيل هذه العروض من خلال زيارة @dubaifestivals.

وسيحظى سكان المدينة وزوّارها الذين يستكشفون مراكز التسوق الشهيرة أو وجهات البيع بالتجزئة النابضة بالحياة في المدينة، بفرصة الاستفادة من تخفيضات ضخمة والاحتفاء بمتعة التسوق في دبي.

ويمكن لسكان المدينة وزوّارها استخدام خريطة «مهرجان دبي للتسوّق» الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميّزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، وكذلك الإضافات الجديدة التي يقدمها في مختلف أنحاء المدينة.

وبإمكان سكان دبي وزوّارها في جميع أنحاء المدينة الحصول على مكافآت من خلال متابعة آخر المستجدات على الموقع الإلكتروني لـ«مهرجان دبي للتسوّق». وتتيح مسابقة الدورة الـ30 لـ«مهرجان دبي للتسوق» للجميع فرصة للفوز بجائزة كبرى تبلغ قيمتها 30 ألف درهم بمجرد تسجيل بياناتهم على موقع «مهرجان دبي للتسوّق». وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 12 يناير 2025.

وتحتفل دبي هذا العام بمرور 30 عاماً على انطلاق «مهرجان دبي للتسوّق»، الذي يُقام من السادس من ديسمبر 2024 إلى الـ12 من يناير 2025. وقد وعد المهرجان زواره بأن الدورة الـ30 من «مهرجان دبي للتسوّق» ستكون الدورة الأكثر روعة وتميّزاً في تاريخ المهرجان، مع تقويم حافل بالفعاليات تستمر لمدة 38 يوماً لتقدم أسعد اللحظات للجميع، كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة. وتشكل دورة العام الحالي من المهرجان تتويجاً لثلاثة عقود من الترحيب بالزوّار من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بكل ما يجعل دبي مدينة استثنائية، وتجمع تجارب «مهرجان دبي للتسوّق» أفضل ما تقدمه المدينة، بمن في ذلك أشهر نجوم الصف الأول، إضافة إلى المعالم السياحية الفريدة، والضيافة الاستثنائية، ومشهد فنون الطهي المزدهر، والتجارب المجتمعية المؤقتة في الهواء الطلق، وأكبر عروض التسوق على الإطلاق، والفرص المذهلة للفوز بجوائز كبرى، وبجانب ذلك يمكن للجميع حضور احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة التي تتميّز بها دبي، والمشاركة في العديد من التجارب المبهجة، ومشاهدة عروض الإضاءة والألعاب النارية وطائرات «الدرون» المجانية، إضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي يمكن ممارستها والاستمتاع بها في هذا الوقت من العام.

. عروض ضخمة في «عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية».

. تخفيضات تصل إلى 90% في الصفقات اليومية للمهرجان.