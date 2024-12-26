مهرجان دبي للتسوق .. انطلاق موسم التخفيضات مع عروض حصرية



ينطلق، اليوم، موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق الأكبر في تاريخ المهرجان، ليقدم تجارب تسوق لا مثيل لها، حيث تتحول دبي إلى وجهة للمتسوقين مع عروض استثنائية يقدمها أكثر من 4000 متجر و1000 علامة تجارية تشمل تخفيضات حصرية تصل إلى أكثر من 75 بالمئة على تشكيلة واسعة من المنتجات، بما في ذلك علامات تجارية عالمية ومحلية في مختلف أنحاء المدينة.

وتعد دبي واحدة من أفضل وجهات التسوق على مستوى العالم، وتقدم المدينة تجارب تجزئة مبتكرة احتفالاً بمرور 30 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وسيحظى المتسوقون خلال موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق بمجموعة من عروض وتجارب التسوق المميزة، حيث تقدم مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" "عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية"، بينما تقدم الصفقات اليومية في مهرجان دبي للتسوق عروضاً حصرية تشمل تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على أفضل العلامات التجارية.

تخفيضات حصرية

وتبدأ الفعاليات في 26 ديسمبر مع "عرض 12 ساعة من التخفيضات الحصرية" في جميع مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم" في دبي، وذلك من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً مع تخفيضات مذهلة تصل إلى 90 بالمئة على أكثر من 100 علامة تجارية في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة، وماي سيتي سنتر البرشاء. ويمكن لزوار مراكز التسوق الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر، تنزيل تطبيق المكافآت "شير" للمشاركة في فعالية "عجلة الحظ" في مراكز تسوق مختارة، والفوز بجوائز فورية، ونقاط شير بقيمة تصل إلى 1000 درهم، وتذاكر فوكس سينما، وهدايا حصرية.

وتستمر المتعة مع الصفقات اليومية في مهرجان دبي للتسوق، وهي فعالية تسوق فريدة من نوعها تستمر من 27 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، حيث تكشف علامة تجارية واحدة كل يوم عن عرض ترويجي حصري يسري في موقع واحد، مع تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة على منتجات مثل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية. ويتم الكشف عن كل عرض قبل 24 ساعة فقط من انطلاقه، حيث يمكن للمتسوقين الاطلاع على تفاصيل هذه العروض من خلال زيارة @dubaifestivals.

وسيحظى سكان المدينة وزوارها الذين يستكشفون مراكز التسوق الشهيرة أو وجهات البيع بالتجزئة النابضة بالحياة في المدينة، بفرصة الاستفادة من تخفيضات مذهلة والاحتفاء بمتعة التسوق في دبي.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، وكذلك الإضافات الجديدة التي يقدمها في مختلف أنحاء المدينة.

جائزة كبرى

وبإمكان سكان دبي وزوارها في جميع أنحاء المدينة الحصول على مكافآت من خلال متابعة آخر المستجدات على الموقع الإلكتروني لمهرجان دبي للتسوق.

وتتيح مسابقة الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق للجميع فرصة رائعة للفوز بجائزة كبرى تبلغ قيمتها 30000 درهم بمجرد تسجيل بياناتهم على موقع مهرجان دبي للتسوق. وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 12 يناير 2025.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

