مصري يقتل ابنه قبل زفافه لسبب غريب

أقدم مصري في محافظة الجيزة المصرية على قتل ابنه قبل زفافه بأيام طعنا لسبب غريب.

وفجأة تحولت استعدادات الفرحة التي ينتظرها كل أب وأم بزفاف ابنهما إلى مأساة وتبدلت الأغاني والاحتفالات بصراخ وعويل عندما طعن الأب نجله العريس بالسكين ليسقط قتيلا بسبب إصرار الابن على تقديم موعد الزفاف في ظل أزمة مالية قاسية يمر بها والده الذي طالبه بتأجيل الميعاد إلا أنه فوجئ بنجله يقدم موعد حفل الزفاف.

تطور الأمر إلى مشاجرة بين الأب وابنه وبدلا من أن يزفه إلى عش الزوجية لم يتمكن حتى من تشييع جنازته بعدما أنهى حياته في لحظة غضب حطم فيها حلم العمر، وتمكن رجال الأمن بالجيزة من القبض على الأب المتهم.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية لرجال المباحث عقب ضبطه، قائلا: "نجله خطب فتاة واتفق مع أسرتها على موعد الزفاف الذي كان مقرر بعد بضعة أيام".

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام رجال المباحث قائلًا: "عزمت عائلتي في الصعيد وحضرت اللحوم واتفقت مع الفراشة لإقامة حفل الزفاف لكن اكتشف أن ابني أجّل الفرح دون علمي".

وتابع الأب أنه اشتبك مع نجله إثر مشادة كلامية بسبب الخسائر التي تكبدها بسبب قرار ابنه بتأجيل الزفاف، مشيرًا إلى أن الأخير تطاول عليه بالقول فاستل (سكين) وألقاه على ظهره الأمر الذي تسبب في إصابة نجله بطعنة نافدة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وبدموع وحسرة قال الأب خلال التحقيقات: "كان نفسي ابني يتجوز وأفرح بيه وأشوفه لابس البدلة أنا مقصدتش قتله بس كنت في حالة غضب شديدة وقتلته في لحظتها".