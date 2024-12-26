ساعة مشي يوميا قد تطيل عمرك 6 ساعات

أظهرت دراسة حديثة أن المشي لمدة ساعة يوميًا قد تُسهم في زيادة متوسط العمر المتوقع بمقدار 6 ساعات، وذلك وفقًا لبيانات تتبع النشاط البدني، التي حللها فريق بحثي من جامعة "غريفيث" في أستراليا.

وأوضح موقع "ساينس أليرت"، أن التأثير الذي يحدثه المشي لمدة ساعة يوميا يكون بالنسبة للأشخاص الذين يُصنفون ضمن الـ25% الأقل نشاطًا، أما بالنسبة للـ25% الأكثر نشاطًا، فإن إضافة ساعة مشي لا تُحدث فرقًا كبيرًا، لأنهم بالفعل يحصلون على معظم الفوائد الصحية من ممارسة الرياضة، ومع ذلك، تُسلط الدراسة الضوء على بعض الفوائد الرئيسية للحياة النشطة.

ويقول الباحثون في ورقتهم: "إذا كان جميع الأفراد نشطين مثل الـ25% الأكثر نشاطًا من السكان، فسيتمكن الأمريكيون، الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا من العيش 5.3 سنوات إضافية في المتوسط".

وأضاف الباحثون: "تم تسجيل أكبر مكسب في العمر مقابل كل ساعة مشي للأفراد في الفئة التي تنتمي للربع الأدنى من النشاط البدني، حيث يمكن لساعة مشي إضافية أن تُضيف 376.3 دقيقة (حوالي 6.3 ساعات) من متوسط العمر المتوقع".