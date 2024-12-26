ماهي كمية الفاكهة المناسبة لصحة جيدة؟



استشهدت صحيفة نيويورك بوست الأميركية بمَثل قديم يقول إن تناول تفاحة في اليوم يغنيك عن زيارة الطبيب، وذلك تعليقاً على إعلان أطباء الكمية التي يفضَّل تناولها من الفاكهة لتحسين الصحة.

وذكرت أنه على مدار عقد، قام باحثون من مستشفى يانغتسي في الصين، بتتبع 2184 رجلاً وامرأة في منتصف العمر يعانون ارتفاع ضغط الدم.

ونشر الفريق، في مجلة "Frontiers in Nutrition"، أن أولئك الذين تناولوا ثلاث إلى أربع تفاحات في الأسبوع كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 39 في المائة من أولئك الذين لم يتناولوا التفاح، أو تناولوا أقل من تفاحة واحدة في الشهر.

كذلك وجد العلماء أن تناول الفاكهة ثلاث مرات إلى ست مرات في الأسبوع يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة تقل قليلاً عن 30 في المائة.

وقالت الصحيفة إن ويل بولسيويتش، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي ومؤلف كتاب "The Fiber Fueled Cookbook" الأكثر مبيعاً، سبق أن أوضح فوائد التفاح، حيث قال إن التفاح مصدر رائع للألياف، حيث تحتوي التفاحة متوسطة الحجم على نحو 4.4 جرام من الألياف، وكمية "مجنونة" من المواد الكيميائية التي يمكن أن تساعد في منع الأمراض المزمنة.

وذكر أن التفاح ذا القشور الحمراء أو الأرجوانية الداكنة، مثل التفاح الأحمر، غالباً ما يحتوي على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة، مقارنة بالتفاح ذي القشور فاتحة اللون.

ووجدت دراسة سابقة أن النساء اللاتي تناولن تفاحة واحدة أو أكثر، يومياً، كان لديهن خطر أقل بنسبة 28 في المائة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، مقارنة بمن لم يتناولن أياً منها.

ولفتت الدراسة إلى فوائد الموز؛ حيث يحتوي على 12 في المائة من القيمة اليومية المطلوبة من فيتامين سي، و10 في المائة من القيمة اليومية للبوتاسيوم، و8 في المائة من القيمة اليومية للمغنسيوم وهو مصدر ممتاز للبوتاسيوم، الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وأيضاً مصدر للدوبامين وكاتيشين، اللذين يمكن أن يمنعا الإجهاد الذي يسبب الشيخوخة.

وتوصي جمعية القلب الأميركية بتناول الفاكهة والخضراوات من أربع إلى خمس مرات يومياً.