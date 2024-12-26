تقتل طفليها وتنتحر!

عثر على جثتي طفلين ووالدتهما المصابة /39 عاما/ في منزل في مدينة روزنهايم جنوب ألمانيا يوم عيد الميلاد، حسبما أفادت الشرطة في بيان أمس.

وجاء في البيان أن أحد المعارف اتصل بخدمات الطوارئ بعد أن ذهب إلى المنزل للاطمئنان على الأسرة ليكتشف الأمر.

ووفقا للبيان، يفترض المحققون أن المرأة قتلت الطفلين /6 و 7 سنوات/ بأداة الأول من أمس، أو خلال الليل قبل أن تحاول قتل نفسها.

ونقلت الشرطة المرأة إلى مستشفى، حيث تخضع الآن للمراقبة. ويقول الأطباء إن حالتها الصحية مستقرة.

ويتلقى أفراد الأسرة الرعاية من قبل فرق التدخل في الأزمات.

وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة لا تزال غير واضحة، ولا تزال التحقيقات التي يشارك فيها المدعي العام والطب الشرعي وفريق تحقيق جنائي، جارية.

وأضافوا أنه لا توجد أدلة تشير إلى تورط أي جناة آخرين.