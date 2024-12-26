أشياء غريبة ممنوع حملها عند السفر لهذه الدول.. منها السجائر والأكياس!!

يستعد الكثيرون حول العالم للاستمتاع بالعطل من خلال السفر إلى أماكن جديدة، ولذلك، سيكون من الجيد معرفة كل التفاصيل حول وجهتك، للاستفادة قدر الإمكان من هذه التجربة.

ومن المعروف بشكل واسع أن هناك أغراضا محددة يحظر وضعها في حقيبة اليد عند السفر بالطائرة، من السوائل التي تزيد عن 100 مل إلى الأشياء القابلة للاشتعال. ومع ذلك، فإن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن هناك أجزاء مختلفة من العالم لديها قواعد مختلفة بشأن ما هو مسموح به وما هو غير مسموح.

وقد تكون بعض القيود مفاجئة حتى لأكثر المسافرين خبرة، وحمل هذه المحظورات قد يؤدي إلى إجراءات قانونية أو غرامات، حيث تختلف العقوبات حسب البلد.

وقبل السفر إلى وجهتك المقبلة، تأكد من البحث عن القيود الخاصة المعمول بها في تلك الدولة.

وهنا قائمة ببعض الأغراض المحظورة في بعض الدول:

السجائر الإلكترونية في تايلاند

تم حظر السجائر الإلكترونية في تايلاند بمختلف أنواعها في عام 2014 بسبب القلق بشأن الصحة والمخاوف من أن السجائر الإلكترونية قد تشجع الشباب على التدخين.

وإذا تم القبض على السياح وهم يحملون السجائر الإلكترونية أو المنتجات المرتبطة بها، قد يواجهون غرامات أو مصادرة تلك الأجهزة أو حتى السجن.

الطائرات دون طيار في المغرب

يحظر إدخال الطائرات دون طيار (الدرون) إلى المغرب إلا إذا كنت قد حصلت على إذن خاص. وتم تطبيق هذا الحظر في عام 2015 بسبب المخاوف الأمنية والخصوصية.

وإذا جلبت طائرة دون طيار إلى البلاد دون إذن، فقد تتم مصادرتها، وقد تواجه غرامات أو إجراءات قانونية.

وإذا كنت بحاجة لاستخدامها لأغراض مهنية، يجب عليك الحصول على موافقة من الحكومة، وحتى مع الإذن، ستكون هناك قيود على استخدامها بالقرب من المواقع الحساسة، مثل المناطق العسكرية والمطارات.

أجهزة الاتصال اللاسلكي في الهند

على الرغم من أن أجهزة الاتصال اللاسلكي ليست ممنوعة في الهند، إلا أنها تخضع لإجراءات صارمة. ولاستخدامها، تحتاج إلى رخصة. وإذا حاولت استخدام جهاز أو إدخاله إلى البلاد دون إذن، قد تواجه غرامات أو مصادرة للجهاز أو حتى السجن.

الصفارات في غواتيمالا

تُحظر بعض الأشياء الواضحة في غواتيمالا، مثل الأسلحة، لكن من المفاجئ أن تكون الصفارات أيضا محظورة، وخاصة تلك التي تشبه صفارات الشرطة.

ويعود الحظر إلى استخدام الكثير من السكان المحليين لهذه الصفارات لتقليد الشرطة. لذا تأكد من عدم تضمينها في حقيبتك لتجنب أي مشاكل قانونية.

الأكياس البلاستيكية في رواندا

تفرض رواندا حظرا صارما على الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، والذي تم تطبيقه منذ عام 2008 لمكافحة التلوث.

وسيتم مصادرة أي أكياس بلاستيكية توجد في أمتعتك عند وصولك.

وقد ساعد هذا الحظر رواندا في الحفاظ على بيئة نظيفة مع القليل جدا من النفايات البلاستيكية. ولتجنب الإزعاج، ينصح بالتحول إلى الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام أو القابلة للتحلل قبل السفر إلى رواندا.