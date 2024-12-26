بدون أدوية.. 8 طرق منزلية تساهم في علاج الصداع

يعتبر الصداع من المشكلات الصحية التي يعاني منها بعض الأشخاص بمختلف فئاتهم العمرية، الأمر الذي يدفعهم إلى تناول المسكنات، على الرغم من أن هناك طرق طبيعية من شأنها أن تساهم في علاجه دون الحاجة إلى العقاقير والأدوية.

ووفقًا لموقع" Medical news tody"، هناك بعض الطرق التي تساهم في علاج الصداع:

1- الكمادات الباردة

أثبت دراسة نشرت مجلة هاواي للطب والصحة العامة، أن وضع كمادات ثلج باردة على الرأس أو الرقبة لمدة 30 دقيقة، يساهم في تضيق الأوعية الدموية والتقليل من الالتهابات، ما يخفف من آلام الصداع المزعجة.

2- الجلوس في مكانٍ مظلم

يساعد الجلوس في غرفة مظلمة على التخفيف من آلام الصداع، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الضوء.

3- عدم الضغط على الرأس

يعتقد بعض الأشخاص أن ربط الرأس يساهم في التخفيف من آلام الصداع، وهذا الاعتقاد خاطئ، لأنه يزيد من حدته، لذلك ينصح بعد وجود أي شيء يضغط على الدماغ عند الإصابة به، مثل ربطات الشعر.

4- المشروبات

تعتبر المشروبات الساخنة الاختيار الأمثل لمرضى الصداع النصفي، خاصةً الشاي بالنعناع والزنجبيل والبابونج، لأنه يساهم في التخفيف من حدة آلام الرأس، بفضل مركباته الطبيعية، كمضادات الأكسدة، التي تخفف من حدة الالتهابات.

5- تدليك منطقة ما بين الحاجبين

يعمل تدليك المنطقة بين الحاجبين والجزء العلوي من الأنف والرقبة على التخفيف من آلام الصداع، والتقليل من الشعور بالتوتر والقلق.

6- استنشاق الزيوت

يمكن تخفيف آلام الصداع عن طريق استنشاق روائح بعض الزيوت العطرية، مثل زيت اللافندر المحسن للمزاج والمهدئ للأعصاب.

7- ممارسة الرياضة

قد تساعد التمارين الرياضية، مثل الركض لمدة 30 دقيقة يوميًا، في الحفاظ على صحة الجسم وتعزيز الدورة الدموية، الأمر الذي يخفف من آلام الصداع، ويقلل من فرص الإصابة به مرة أخرى.

8- النوم

عند الشعور بآلام الصداع المزعجة، يجب الخلود إلى الراحة وأخذ قسط كافٍ من النوم، لاسترخاء الجسم والدماغ.