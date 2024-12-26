هل يؤثر سكر الدم على الدماغ؟

يحتاج عقل الإنسان إلى كم كبير من الطاقة لكي يتمكن من التفكير والتصرف واختبار مختلف المشاعر.

وبالنسبة لمعظمنا، تأتي هذه الطاقة في شكل سكر الدم (الجلوكوز)، والذي يتم نقله إلى الدماغ وتستخدمه خلايا المخ.



وفي حين أنه من المعروف جيداً أن مستويات السكر في الدم المرتفعة جداً والمنخفضة جداً يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية حادة وكبيرة على وظائف المخ، إلا أن هناك الكثير من الأبحاث التي نشرت مؤخرا والتي تشير إلى أن مشاكل السكر طويلة الأمد قد تلعب أيضاً دوراً مهماً في حالتنا العقلية وخاصة حالتنا الإدراكية.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور أوستن بيرلموتر، أستاذ الطب الباطني في جامعة ميامي، مع موقع "سايكولوجي توداي"، عن كيفية تأثير سكر الدم على صحة الدماغ والمشاكل التي يسببها للمخ، وفقا لما توصل إليه العلم.

وقال بيرلموتر: "يستخدم دماغك ما يقرب من 20 إلى 25 في المائة من سكر الدم الموجود في جسمك كطاقة له. وعندما يكون سكر الدم مرتفعاً جداً أو منخفضاً جداً، فإن الشخص يواجه خطرا عاليا لحدوث تغيرات حادة في حالته العقلية، وفي الحالات القصوى، قد يصل الأمر إلى دخول الشخص في غيبوبة".

وتابع: "يؤدي انخفاض سكر الدم بشكل غير طبيعي إلى نقص واضح في الطاقة اللازمة لتشغيل الخلايا العصبية لدينا، وضعف إشارات الناقل العصبي. وقد يؤدي ذلك إلى تلف الميتوكوندريا، والذي يصيب الشخص في النهاية بالتعب والضعف ومشاكل النمو والسكتات الدماغية وفقدان البصر أو السمع".

وأضاف: "أما ارتفاع سكر الدم فيرتبط بخلل في وظائف المخ وقمع نموها، وحتى الموت في الحُصين (جزء من الدماغ مفتاح الذاكرة طويلة المدى). على سبيل المثال، قد يزيد مرض السكري من النوع الثاني من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة تزيد على 50 في المائة، كما أنه قد يضاعف خطر تشخيص المريض بمشكلة تتعلق بالصحة العقلية مثل الاكتئاب، واضطرابات القلق، والفصام، واضطراب الشهية والسلوكيات".

هذا بالإضافة إلى تسبب مرض السكري في زيادة الالتهابات بالمخ، وتلف الأوعية الدموية، بحسب بيرلموتر.

وكشفت دراسة جديدة نشرت الشهر الماضي، أن أكثر من 800 مليون بالغ حول العالم مصابون بمرض السكري. ومن المذهل أن أكثر من 80 في المائة منهم لا يعرفون أنهم مصابون به.