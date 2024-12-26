مكتبة محمد بن راشد: استثمروا مميزات العضوية

دعت مكتبة محمد بن راشد محبي القراءة بمختلف فئاتهم العمرية إلى التسجيل في نظام العضوية الذي أطلقته أخيراً، والذي يمتد على مدار خمس سنوات، للاستفادة من خدمات المكتبة المتنوعة ومرافقها، إذ يمكنهم التسجيل من خلال موقع المكتبة أو تطبيقها الذكي.

وتوفر المكتبة ستة أنواع من العضوية التي تناسب كل الفئات من أفراد المجتمع، ومن بينها العضوية الأساسية والمجانية، التي تتيح إمكانية الوصول إلى موارد المكتبة المعرفية من كتب ومجلات وصحف، وغيرها من المصادر بين أروقتها، إضافة إلى استخدام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الأخرى، والتنقل، وإضافة الكتب إلى القائمة المفضلة عبر الفهرس المتوافر على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.

أما عضوية الأطفال فمجانية بالكامل، وتوفر المزايا السابقة مع إمكانية استعارة الكتب، والوصول إلى قواعد البيانات، فيما تشمل عضوية الأفراد والطلبة جميع مزايا العضوية الأساسية مع إمكانية استعارة عدد محدد من الكتب لمدة معينة قابلة للتمديد، إضافة إلى الوصول للموارد الإلكترونية.

وتتيح العضوية الرقمية جميع مزايا العضوية الأساسية، مع إمكانية الوصول إلى الموارد الإلكترونية، وتحظى عضوية كبار المواطنين وأصحاب الهمم بمزايا إضافية، مثل الأولوية في استخدام غرف الاجتماعات، واستعارة الكتب لفترة قابلة للتمديد، وتشمل عضوية المؤسسات جميع مزايا العضوية الأساسية مع خيارات إضافية.